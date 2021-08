TEŽAK JE 120.000.000 $, A NIŠTA NEĆE OSTAVITI MAJCI: Kventin Tarantino otkrio zašto je tako ODLUČIO i neće se predomisliti!

Kventin Tarantino je u podkastu Brajana Kopelmana rekao je da nikada neće podeliti svoj novac sa svojom majkom Koni i objasnio je zašto.

Metro piše da je reditelj težak oko 120 miliona dolara zahvaljujući uspehu svojih filmova.

Tarantino je u podkastu ispričao da je njegova mama uvek bila sarkastična kada su u pitanju njegove spisateljske sposobnosti. Rekao je da je scenarije počeo da piše već sa 12 godina, što ga je dovelo, kaže, do problema sa učiteljima u školi, koji su smatrali da tako izbegava školske obaveze, a njegovoj mami bilo je teško zbog njegove "nesposobnosti".

- Ona je uvek govorila: "Šta će ti ova spisateljska karijera?", a dok je to izgovarala, uvek je pokazivala navodnike sa prstima. Govorila mi je da je sa tim mojim glupostima gotovo. I kada mi je to tako sarkastično govorila, rekao sam joj: "Kada postanem uspešan, od mog uspeha nećeš videti ni novčića. Nećeš dobiti ništa. Zato što si to rekla." I održao sam svoju reč - ispričao je Tarantino.

Inače, Koni je rodila Kventina kada je imala 16 godina. Njegov otac Toni napustio je porodicu nedugo pre Kventinovog rođenja. Kada je imao četiri godine, mama se sa njim preselila u Los Anđeles. Njen drugi suprug podstakao je Taranbtinovu ljubav prema filmovima.

