U BRAKU SAM SA DUHOM MAJKLA DŽEKSONA: Žena tvrdi da je reinkarnacija Merilin Monro, pa opisala BIZARNE detalje venčanja!

Amerikanka Ketlin Roberts tvrdi da je u braku sa duhom pokojnog pevača Majkla Džeksona, kao i da on živi u njoj, voli da jede keks, ali i da je ona sama reinkarnacija Merilin Monro.

foto: Printscreen/Instagram/ ghosthost141

Amerikanka koja za sebe tvrdi da je reinkarnacija Merilin Monro, ali i da je u braku sa Džeksonovim duhom, otkrila je kako izgleda njihov zajednički život.

Najpre je on nju zaprosio ružičastim vereničkim prstenom, a ona je bez razmišljanja pristala, nakon čega su se i venčali. Neuobičajena ceremonija venčanja odigrala se u udobnosti doma, i to u kadi u njenom kupatilu. Džeksonov duh i reinkarnaciju Merilin venčao je Martin Luter King, kako tvrdi Ketlin, za koju većina ljudi na društvenim mrežama misli da sve izmišlja i da nije psihički zdrava osoba. Ketlin je dalje ispričala za medije da Majklov duh i ona nemaju seksualne odnose, ali da on voli da koristi njeno telo za ples, pevanje i jelo, jer to bez nje ne bi mogao, a to je celog svog života najviše voleo.

- Majkl ostaje u meni sve vreme, pa dolazi sa mnom u toalet i naziva ove posebne trenutke našeg povezivanja „toaletnim potrepštinama” - rekla je Ketlin.

foto: Printscreen/Instagram/ ghosthost141

Ona je otkrila i šta duh kralja popa najviše voli da jede:

- On voli da jede u meni. Voli keks. Psuje mnogo više nego što sam mislila dok sam bila njegova obožavateljka.

Zbog ove izjave mnogi su shvatili da se radi o fanatiku, koja je verovatno zbog zaluđenosti svojim idolom izmislila celu priču, te i samu sebe ubeđuje da je istinita.

Naime, Ketlin tvrdi da već duži vremenski period ima natprirodne moći i mogućnost da priča sa duhovima. Kada se upozna sa novim ljudima i podeli sa njima ove detalje, mnogi misle da boluje od šizofrenije, ali ona tvrdi da to nije tačno, već da je nadarena.

Podsetimo, Majkl Džekson preminuo je 25. juna 2009. godine nakon slučajnog predoziranja, u 50. godini.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./Daily star

