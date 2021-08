ŽENE SU PADALE NA KOLENA PRED NJEGOVOM HARIZMOM: Doživeo je veliku TRAGEDIJU, razveo se i dobio dete sa sestrom BIVŠE ŽENE!

Britanski pevač i frontmen kultnog benda Led Cepelin (Led Zeppelin), Robert Plant, bio je prava ikona krajem šezdesetih godina prošlog veka.

Planta su neretko zbog harizme upoređivali sa Mikom Džegerom i Džimom Morisonom. Plant je ovih dana proslavio 73. rođendan.

Rođen je u engleskom Stafordširu, a još kao desetogodišnji dečak želeo je da postane muzičar i sanjao je o karijeri Elvisa Preslija. Odustao je od srednje škole kako bi se posvetio muzici i radio je razne poslove pre nego što je upoznao Džimija Pejdža, koji je 1968. godine bio u potrazi za pevačem za svoj novi bend. Dvojac se odmah sprijateljio, a to je bio i službeni početak Led Cepelina.

Bend je žario i palio svetskom scenom sve do 1980. godine kada su se službeno razišli, ali Plant i Pejdž su sarađivali na brojnim projektima i kasnije su ostali dobri prijatelji. Robert Plant je po mišljenju uglednih časopisa kao što je Rolling Stone jedan od najboljih pevača na svetu, a uvršten je i u brojne liste kao najbolji frontmen svih vremena. Tokom zavidne karijere koja se proteže na više od 50 godina, Plant je vodio i vrlo zanimljiv ljubavni život.

Svoju prvu suprugu Morin Vilson upoznao je na jednom koncertu 1966. godine, koji je u poslednji trenutak bio otkazan. Zgodna Indijka rokeru je odmah zarobila srce, a njihova je veza je od onda samo cvetala. Na počecima njihove veze, Plant je imao finansijskih problema jer je ganjao karijeru u muzici, a često je kasnije govorio kako mu je novčano pomogla upravo Morin, koja je u to vreme radila kao medicinska sestra.

Par je pred oltar stao 1968. godine i to u dvorani u kojoj je on sa Cepelinima svirao iste večeri ranije. Upravo to je bio i prvi koncert koji je bend odsvirao pod imenom Led Cepelin. Početkom sledeće godine Vilson je bila na svojoj prvoj i poslednjoj turneji ss bendom jer je kasnije brinula o njihovoj deci kod kuće. Plant joj je posvetio i pesmu "Thank You", a zajedno su dobili troje djece. Na žalost, njihov sin Karak je 1977. godine preminuo zbog infekcije koju je dobio, a imao je tek pet godina. Plant je u to vreme bio na turneji sa bendom, a kasnije je rekao kako mu je to vreme života proteklo u potpunoj tami. Od smrti sina se nikada nisu oporavili, a razišli su se 1983. godine.

Nakon razvoda Planta su povezivali sa brojnim koleginicama, ali nikada se više nije ženio. Pričalo se da planira da se venčati sa Peti Grifin, ali glasine o njihovom braku kasnije je opovrgnuo njegov menadžer. Potvrdili su da su bili u vezi, ali pred oltar nikada nisu stali.

Muzičar se nakon toga spetljao sa Širli Vilson, sestrom svoje bivše supruge, sa kojom je dobio sina Džesija Lija. Par nikada o tome nije pričao u javnosti, a teško se mogu naći ikakvi detalji o njihovoj vezi. Ništa nije komentarisala ni njegova bivša, Morin.

Robert Plant je u intervjuima spominjao kako je u sjajnim odnosima sa svom decom, a pre nekoliko meseci objavljeno je i kako im je dao dozvolu da objave njegovu neobjavljenu muziku nakon njegove smrti.

