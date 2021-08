PLAČEM I NE MOGU DA SE SMIRIM, ON JE BIO LEGENDA, VELIKI JE TO GUBITAK: Poznati se opraštaju od Laneta, velika tuga na mrežama

Glumac Milan Lane Gutović preminuo je u 75. godini na Vojnomedicinskoj akademiji posle teške bolesti.

Poznate ličnosti su počele da se opraštaju od legende našeg glumišta na društvenim mrežama, a neke od njih su dale i izjavu za Kurir.

Oglasila se Seka Sablić za Mondo.

- Ja sam ga obožavala bukvalno. Mnogo ga volim. On je glumac svetskih dimenzija, ogroman glumac! Dobio je u publici kod naroda to što on zaslužuje. On je imao ogroman kapacitet, možda je jači od Čkalje. On je glumac decenije i veka", rekla je Seka Sabljić i dodala: "Tužna sam da nema ni Žanku Stokić ni Dobričin prsten, ni druga obeležja koja ga obeležavaju kao velikana, a jeste velikan. Mnogo sam ga volela, malo sam igrala s njim, a uvek sam se radovala i bila počašćena kada hoće da se nađe u podeli sa mnom. Ovo je zlo vreme. Gadno -

- Ne znam sta da vam kazem, jako sam tužan danas! Duboko sam verovao da će pobediti bolest i vratiti se tamo gde pripada. Još mnogo toga je mogao da uradi, jako je tužno sada - rekao je glumac Milan Vasić.

- Sada kada vraćam film shvatam da sam ja njega poznavala od svoje 10 godine. Igrao je i u Berlin Kaputu po scenariju mog tate. On je bio veliki čovek i veliki glumac. Smatram da sam imala sreće što sam ga poznavala,radila i družila se sa njim. Ovo je veliki gubitak za sve nas, mnogo sam tužna. Mislila sam da je Lane neko ko sa može sve da prebrodi pa sam se nadala da će i tu opaku bolest pobediti - rekla je Milica Milša.

- Plačem od kad sam se čula sa vašom koleginicom koja mi je saopštila ovu tužnu vest. Ne mogu da verujem. Kako će naše glumište bez Laneta, ovo je velika tuga. Bila sam na snimanju pre nedelju dana kada nas je sve zatekla lažna izjava o njegovoj smrti,nadala sam se da će to tako da prodaje. U soku sam,idalje ne mogu da se smirim - kazala je Eva Ras.

- Jako mi je zao. Igrali smo zajedno i u pozoristu u jednoj predstavi i u seriji "Bela lađa" i zaista je bilo posebno zadovoljstvo igrati sa jednim takvim velikim profesionalcem i umetnikom kakav je bio Lane - Iva Štrljić koja je delila scenu sa legendom.

Na društvenim mrežama se poznati opraštaju od glumačke legende.

- Preselio se u CARSTVO NEBESKO moj drug, moj prijatelj, LANE GUTOVIĆ, glumac i čovek kojeg sam obožavao - fudbaler Dule Savić.

Jako tužna vest... Duša me boli za divnim i neobičnim glumcem. Njegova posebnost nije bila samo u glumačkom izrazu i plemenitoj ironiji koju je mrtav ozbiljan mogao da izgovori i sve nas od srca nasmeje, nego u celokupnoj njegovoj ličnosti koju ovo licemerno vreme nije moglo da zavede!, piše Branislav Lečić na svom Instagram profilu.

Aleksandar Gavranić, crnogorski glumac

- Sa gospodinom Gutovićem sam kao student snimao jedan film. Ekipa na snimanju je bila užasna ali on je taj moj snimajući dan sve vrijeme sjedio sa mnom i pričao mi svoje izmišljene viceve. Bio je izuzetno autentičan čovjek -

- Otišao je Milan Lane Gutović. Bio je veliki glumac i pamtiću ga mnogo više po recimo "Kabareu Milana Gutovića" nego po "Šojiću" koji mu je obeležio karijeru. Daleko je on bio i bolji glumac i duhovitiji čovek nego što to uloga "Šojića" dočarava. Neka mu je večna slava - napisao je Aleksandar Šapić.

