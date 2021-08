LANE JE GENIJE, NJEGA NISTE MOGLI DA PREVARITE! Saša Joksimović o smrti Milana Gutovića: Bili smo ubeđeni da će pobediti rak

Milan Lane Gutović svojim glumačkim umećem ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj glumačkoj sceni, o čemu svedoči veliki broj uloga koje je ostvario na filmu, u serijama i pozorištu. Iznenadni odlazak velikana srpskog glumišta iznenadio je sve nas, a posebno njegove kolege koje i dalje ne mogu da prihvate da Lane više nije sa nama.

Po čemu će pamtiti čuvenog glumca i kako je doživeo vest o njegovoj smrti, rekao nam je u Pulsu Srbije glumac Saša Joksimović.

- Ova vest me je jako iznenadila. Dešavalo se da su društvene mreže puštale lažne vesti, tako da sam tek posle treći vesti shvatio da nije lažna. Jako mi je teško jer je mnogo velikih glumaca otišlo, ja ću njega pamtiti kao velikog čoveka, dobrog i pamtiću rad sa njim u Beloj lađi. On je bio čovek sa kim ste mogli da pričate o svemu, pamtiću njegovu duhovitost. Strašno sam tužan. Bili smo ubeđeni da će pobediti ovu opaku bolest. Pored toga što je bio sjajan komičar, njegov najveći uspeh je to što kad se negde pojavi vi se već smejete. To je vrh piramide komike. Prvi put sam ga upoznao kad smo radili na seriji Bela lađa, i to upoznavanje je proteklo bez ikakvog ustezanja, kao da se znamo sto godina. Gutović je kod kolega voleo spontanost i obe noge na zemlji, on je genije, njega niste mogli da prevarite, sa njim sam imao zaista divno iskustvo. - rekao je glumac.

