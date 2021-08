POZNATA INFLUENSERKA (31) PREMINULA TOKOM OPERACIJE NOSA: Suprug za tragediju saznao kad se vratio sa službenog puta

Marina Lebedeva, ruska influenserka i starleta, preminula je tokom operacije nosa na jednoj privatnoj klinici.

Naime, 31-godišnja Marina, preminula je od neželjenog dejstva anestezije. Kako prenose strani mediji, njena telesna temperatura naglo je počela da pada, a iako su se lekari borili svim silama, nisu uspeli da je spasu.

Čak su pozvali i Hitnu pomoć, jer je u pitanju privatna klinika, ali oni su mogli samo da konstatuju smrt. Naime, protiv klinike će biti sprovedena istraga na inicijativu Marininog supruga, koji je za tragediju saznao nakon što se vratio sa službenog puta.

- Lekari su u šoku, ovo se događa jednom u milion slučajeva / rekao je neimenovani izvor.

Doktor Aleksander Efremov, direktor kliike za medije je izjavio da je pacijentkinja pre operacije prošla niz testiranja.

-Verujem da je neki genetski problem doveo do njene smrti, ali će to biti istraženo nakon forenzičke analize. Operacija je sprovođena po uobičajenim standardima – istakao je on, prenosi "The Sun".

