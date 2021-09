VODILI SU JE PO ŽURKAMA, SPAVALA NA GOMILI KAPUTA! Hristina nas oduševljava, a malo ko zna da joj je ova ČUDESNA žena majka

Sonja Vukićević je poznata jugoslovenska balerina i glumica, čiji je život dostojan nekakvog romana, sudeći po živopisnosti i brojnim uspesima i nedaćima.

Majka glumice Hristine Popović rođena je u Valjevu, ali se još dok je bila beba preselila u Beograd, gde je provela detinjstvo. Branka Popovića, svog sada bivšeg muža, Sonja je upoznala u Rovinju, gde je išla u internacionalnu školu za igru.

- Detinjstvo sam provela u neprestanoj igri. Na plato u beogradskom Karađorđevom parku, pored današnje Narodne biblioteke, redovno je dolazio cirkus. Uživala sam gledajući akrobate, a posle kad sam porasla i roditelji me prvi put odveli u pozorište, ostala sam fascinirana scenom, muzikom i pokretom. Redovno sam išla u sva gradska pozorišta i pratila predstave.- ispričala je Hristinina majka Sonja.

foto: Damir Dervišagić

Sa velikom srećom i iščekivanjem Sonja i Branko dobili su Hristinu 1982. godine, koja je postala centar njihovog sveta i osvojila njihova srca od prvog dana.

Balerina i koreografkinja je jednom prilikom ispričala nepoznate detalje svog privatnog života, kao i otkrila razloge što se razvela od Hristininog oca.

– O Hristini smo beskrajno brinuli, strepeli nad njom, obožavali je i podizali sledeći sopstvenu intuiciju. Volelo ju je celo naše društvo, a i ona je bila dobro dete. Vodili smo je čak i na žurke. Mnogo puta je spavala na gomili kaputa i svi su brinuli da li je s njom sve u redu. Sa Brankom i sa mnom je do pete godine proputovala Evropu. Osim što se bavio muzikom, Branko je završavao i stomatologiju. Hristina je imala tri godine kad je on dobio priliku da radi u Južnoafričkoj Republici kao lekar. Ponuđeni su mu uslovi koji se ne odbijaju. Otišla sam sa njim, ali sam odmah videla da ću se, ako ostanem, pretvoriti u domaćicu. Ništa mi nije davalo nadu da ću moći da se bavim svojim poslom, a bez njega ne mogu. Na tu žrtvu nisam bila spremna. Daljina je učinila da se naš brak spontano okonča. Ostali smo u divnim odnosima. On se posle ženio još dva puta i dobio decu, tako da Hristina po ocu ima sestru i tri brata sa kojima se redovno viđa. Viđam ih i ja – rekla je Sonja.

kurir.rs/gloria

