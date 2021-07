CECU BOJKOVIĆ MOGU DA OKRENEM U BILO KOJE DOBA: Milan Pajić otkrio sve o glumačkoj divi, a ova KOLEGINICA ga zasmejava DO SUZA!

Glumac Milan Pajić, pobrao je simpatije publike ulogom Radmila u seriji "Tri muškarca i tetka".

- Mnogo mi je inspirativna uloga Radmila jer je ono sve ono što nisam ja. Uvek je veliki izazov igrati uloge gde treba pobeći što dalje od sebe. Kad me je producent serije Nikola Burovac pozvao da igram to rekao mi je imam ulogu za tebe. Nije na prvu loptu, ali ti to treba da igraš.

- Kasnije mi je priznao da je od cele autorske ekipe on bio jedini za to da ja igram Radmila i da je čvrsto verovao da ću napravili dobru ulogu. Posle prvih kupljenih kadrova rekao mi je: „Bravo“. Danas ja njemu kažem bravo, jer dobre stvari nastaju iz rizika i „neprvoloptaske podele“- kaže Milan Pajić, te dodao da je jedina sličnost sa likom koji tumači to što je i on zaljubljive prirode.

Milanu u seriji sestru igra Hristina Popović, što glumcu predstavlja veliko zadovoljstvo.

- To što mi Hristina igra sestru je još jedna od stvari zbog kojih sam sa radošću prihvatio ovu ulogu. Hris je fantastična glumica, beskrajno inspirativna i odličan partner u kadru. Privatno je preduhovita, pa u pauzama uspeva da me nasmeje do suza. Hris je carica - rekao je Milan, koji je imao reči hvale i za starije koleginice Seku Sablić i Cecu Bojković.

- Raditi sa Sekom i Cecom je radost i lepota glume. Imati scene sa njima je nešto što mi kao mlađem kolegi zauvek ostaje u amanet. Seka je najveća komičarka i to nema dileme. Potrebna je velika koncentracija pred kadar da ostaneš u fokusu i da se ne nasmeješ na to što ona radi. A Ceca je takođe komičarka i velika inspiracija. Volim da citiram mog kolegu Branka Jankovića i da kažem da je Ceca uspostavila novi glumački termin „aktivna gospođa u glumi“. Cecu mogu da okrenem kad god za savet, pomoć, kada imam dilemu, ma za bilo šta. Jednostavno ima to nešto u njoj što samo ona ima... Obe su dive i zvezde! Ali u pravom i ne izlizanom smislu te reči. Njihova dela, ostvarenja, uloge, nagrade, priznanja, znanje... Sve ih to čini da su velike i posebne i da su nas zadužule. Ne samo esnaf, nego i publiku u širem smislu te reči - naglašava Milan.

On dodaje da mu ljudi prilaze i da imaju lepu emociju prema Radmilu.

- Vidim da im se dopao. Radmilo je uz sve svoje nesavršenosti u biti jedna dobrica i pozitivac. I kapiraju njegovu vrstu humora što mi je drago- kaže on.

Kurir.rs/A.A./supertv

