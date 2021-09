OVO SU ZABLUDE O GLUMCIMA: Tihomir Stanić objasnio sa čime se suočava, i kakva mu je uloga u seriji Felix

Domaća humoristička serija "Feliks", čije premijerno emitovanje počinje 4. oktobra na Kurir televiziji, ekranizacija je istoimenog romana Vladimira Kecmanovića.

O ulozi je govorio gost Kurir televizije glumac Tihomir Stanić. "Snimanje je rano, ustajem rano ujutru. Postoji ta zabluda da glumci spavaju do kasno. Jeste slučaj kada se uveče igraju prestave koje traju dugo, onda je teško ustati. Mi snimamo pre nego što nas gužve spreče da dođemo do studija. ", objasnio je Stanić.

Pored snimanja, nađe vremena i za opuštanje, ali i onda snima.

"Opuštam se tako što snimam nešto drugo ili igram prestave.", rekao je on.

foto: Kurir Televizija

Mnogi navode da lik koji tumači Stanić u seriji ima kriminalnu prošlost, ali on navodi da to nije tačno i objašnjava tematiku.

"Taj lik nije bivši kriminalac. To su prekršajni postupci, a ne krivična dela. On se tu našao zbog svog karaktera. Feliks je u sukobu oko stana u kome živi sa svoja dva vanbračna sina, možda će se pojaviti još neki. On je tu u sukobu sa jednom gospođom koja isto polaže prava na stan. Oni imaju istovremeno sukob, a da bi preživeli i zaradili novac, jer je penzioner, prave razne prevare, ali savest ga sprečava da ne bude kriminalac. Ta savest mu dolazi u vidu njegovog pokojnog oca Alimpija, rekao je Stanić.

Jedan od glavnih aduta serije Felix je sjajna glumačka ekipa koju čine: Tihomir Stanić u glavnoj ulozi, Danica Maksimović, Petar Božović, Strahinja Blažić, Tanja Bošković, Jovan Mijović i Bojan Hlišić. Režiju potpisuju Đorđe Stanimirović i Stefan Malešević, a scenario grupa autora, među kojima i Dejan Stojiljković.

Kurir.rs

