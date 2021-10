DECA GLEDALA NJIHOVE VRELE SCENE! Enrike Iglesijas otkrio kakva je bila REAKCIJA mališana na čuveni SPOT: Šta to mama radi? (FOTO)

Bivša teniserka Ana Kurnjikova i pevač Enrike Iglesijas upoznali su se na snimanju spota za čuvenu pesmu „Escape", iz 2001. godine. Nakon snimanja scena koje se i danas pamte, par je uplovio u romansu koja i dalje intrigira ceo svet.

foto: Printscreen/Youtube

Ana i Enrike u ljubavi su već dve decenije, a u januaru 2018. godine iznenadili su javnost kada su otkrili na Instagramu da su dobili blizance, ćerku Lusi i sina Nikolasa. Bivša teniserka porodila se u decembru 2017.

"Mislim da su deca videla, u stvari, znam da jesu. Videli su taj spot. I sabrali dva i dva. Kao: „Stvarno?" , počeo je Enrike, govoreći o i dalje maloj deci, trogodišnjim blizancima Lusi i Nikolasu, te dvadesetomesečnoj bebi Meri.

foto: Printscreen/Youtube

Pevač kaže da mu deca prepoznaju glas gde god da čuju pesme koje izvodi, što mu je super, ali ovaj spot im je ostavio poseban utisak.

"Malo ih je to... Izmestilo, da tako kažem. Šta to mama radi? Kad je ovo bilo? Takva pitanja „padaju", a i fantastično mi je da im posmatram lica, to kako gledaju i ne veruju", dodao je pevač.

foto: Printscreen/Youtube

U intervjuu, Iglesijas je hvalio svoju izabranicu. Istakao je kako je lepa, talentovana, odlična tenmiserka, a posle vrelih scena u spotu prokomentarisao je samo:

"Ne morate da budete dobar glumac da biste je poljubili, a da deluje da vam se sviđa", rekao je pevač u emisiji "The Jess Cagle Show", prenosi "E Online!"

foto: Printscreen/Youtube

