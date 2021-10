POTRESNA ISPOVEST PEVAČICE O ZLOSTAVLJANJU: Držali su me zatočenu, drogirali i neprestano silovali, ali PREŽIVELA sam!

Velška pevačica Ejmi Dafi (37), dugo se nije pojavljivala u javnosti, a svi su se pitali gde je nestala nakon što je objavila veiliki hit "Mercy".

Pevačica koja se iz javnosti povukla 2011. godine je na društvene mreže obelodanila da je bila danima zatočena i da ju je nepoznata osoba drogirala i silovala.

foto: Profimedia

"Nema jednostavnog načina da vam ovo kažem. Mnogi među vama se pitaju šta se sa mnom dogodilo, gde sam i zašto nestala. Puno sam puta razmišljala o tome kako da ovo napišem... i kako bih se nakon toga osećala. Nisam u potpunosti sigurna zbog čega mi se čini da je sada pravo vreme za to i da će me razgovor o tomu osloboditi. Sigurno se pitate zašto nisam odlučila da iskoristim svoj glas da bih izrazila svoju bol. Nisam želela da svetu pokažem tugu, ne znajući kako ću pevati slomljenog srca. No ono se postupno dosad zacelilo. Istina je...i molim vas, verujte da sam sada dobro i na sigurnom. Više su me dana silovali, drogirali i držali u zatočeništvu, ali preživela sam i trebalo mi je mnogo vremena za oporavak", napisala je pevačica.

foto: Profimedia

Kasnije je otkrila i šta se tačno dešavalo.

“Bio mi je rođendan i bila sam drogirana u restoranu, bila sam drogirana i sledeće četiri nedelje. Ne mogu da se setim ukrcavanja na avion i povratka kući. Bila sam smeštena u hotelsku sobu i silovana”, počela je Dafi.

foto: Profimedia

"Sećam se bola i pokušaja da ostanem pri svesti nakon što se sve dogodilo. Zaglavila sam s počiniteljem još jedan dan, nije me ni gledao, hodala sam sve vreme iza njega. Bila sam u polusnu, njemu na raspolaganju. Razmišljala sam o begu u susedni grad dok je spavao, ali nisam imala novca i bojala sam se da će poslati policiju zbog bega ili da bi me tražili kao nestalu osobu. Ne znam otkud mi snaga da izdržim sve tih dana, ali osećala sam prisutnost nečega što mi je pomoglo da ostanem živa. Vratila sam se zajedno s njim avionom, ostala sam mirna i normalna koliko sam mogla u toj situaciji, a kad sam došla kući, sedela sam omamljena poput zombija. Znala sam da mi je život u neposrednoj opasnosti, dao mi je do znanja da želi da me ubije. Drogirao me tamo sledeće četiri nedelje, ne znam da li me je i tada silovao", napisala je između ostalog. “Koliko god moja priča bila mračna, govorim sve ovo iz srca, zbog sopstvenog života i zbog života drugih koji su prošli kroz istu patnju”, rekla je pevačica.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

