BILA JE NEVEROVATNO DETE, ZARAĐIVALA MILIONE, A OTAC JU JE UBIO KADA JE IMALA 10 GODINA! Svet je plakao zbog njene tragične smrti

Džudit Barsi bila je nestvarno dete, velika dečja zvezda 80-ih godina, a mama je za karijeru počela da je priprema kada je malena devojčica imala tek 5 godina.

Rođena je 6. juna 1978, a roditelji ove nekad slavne devojčice bili su imigranti koji su se upoznali u Los Anđelesu, gde su radili.

Barsijeva se prvo pojavila u nekoliko reklama, a nije prošlo mnogo vremena do prvih uloga u filmovima i serijama. Najveću popularnost ostvarila je u filmu "Jaws: The Revenge", a potom je angažovana za glasovnu glumu u animiranom filmu "The Land Before Time" i "All Dogs Go to Heaven" (Svi psi idu u raj).

Blistava karijera u Holivudu bila joj je zagarantovana. Do svog četvrtog razreda osnovne škole ova devojčica zarađivala je oko 100.000 dolara godišnje. Zahvaljujući njenoj zaradi porodica je kupila kuću u Los Anđelesu, a iako sve zvuči kao bajkovit početak sjajnog života, ništa nije bilo onako kako je izgledalo...

Njeni roditelji su u jednom trenutku shvatili da je Džudit preniska za svoj uzrast, pa su počeli da joj daju hormone, ne bi li "izrasla".

Sa napretkom Džuditine karijere život njenog oca Džozefa bio je sve lošiji. Bio je u sve teškom stanju, pa je ovaj alkoholičar pretio da će ubiti sebe i svoju porodicu. Često je imao problema s policijom zbog vožnje u pijanom stanju, a Džuditina mama ga je u jednom trenutku prijavila zbog nasilja u porodici.

Pretnje su se nizale, a Džozef je pričao i da će zapaliti kuću. Nije prestajalo ni fizičko nasilje, ali baš niko nije reagovao. Majka talentovane devojčice odvela ju je kod psihologa, kako bi joj pomogla zbog stresa s kojim se suočavala, a lokalni centar za socijalni rad ocenio je kako nema razloga za brigu.

Džudit se sa mamom preselila u stan, a samo nekoliko nedelja kasnije policija je na adresu stigla tragičnim povodom.

Naime, 25. jula 1988. policija je saopštila da su u jednom stanu pronašli troje mrtvih. Ispostavilo se da je reč o malenoj Džudit, njenoj mami i ocu.

Nakon što je ubio ćerkicu i suprugu, presudio je i sebi. Ovaj zločin jedan je od najbrutalnijih u istoriji Holivuda, naročito zbog činjenice da je devojčica imala svega 10 godina kada joj je presudio onaj koji joj je život i podario.

