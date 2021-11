ZAREKAO SAM SE DA MAJKA NEĆE DOBITI NI NOVČIĆ OD MENE! Dobro pamtim šta mi je rekla kad sam imao 12 godina! ZLOPAMTILO!

Kventin Tarantino otkrio je, gostujući u podkastu "The Moment", da je scenarije počeo da piše još u srednjoj školi, ali ga ni nastavnici nisu uzimali za ozbiljno i savetovali mu da se umesto pisanju scenarija bolje posveti domaćin zadacima.

Tarantino je rekao da se još kao dečak zakleo da nikada neće dati ni paru svojoj majci, zato što ga je obeshrabrivala u nameri da postane scenarista.

- Moja mama je oduvek teško prihvatala činjenicu da mi ne ide u školi - rekao je Tarantino.

- Sećam se koliko mi je predavanja držala. Ironično mi je rekla "Ta tvoja karijera "scenariste" koju zamišljaš, gotova je". To je bilo kada su me nastavnici upozorili da se okrenem domaćim zadacima umesto pisanju. To je rekla tako sarkastično, to me je toliko povredilo. Tad sam pomislio: "Dobro onda, nikada nećeš videti ni novčić od mog uspeha. Nema odmora, nema kola za mamu. Ničega, zato što si to rekla - prisetio se Tarantino. U tom trenutku imao je oko 12 godina.

Na pitanje voditelja da li je održao reč, odgovara ovako.

- Da, održao sam reč. Pomogao sam joj jednom oko jedne zbrke oko poreza. Ali nikada joj nisam kupio kuću, kola, platio odmor. Odsekao sam je finansijski od sebe. Mora da se nosi sa posledicama svojih reči. Svaki roditelj mora da bude svestan toga - kaže Tarantino govoreći o svojoj majci Koni koja je imala 16 godina kada je rodila Kventina.

