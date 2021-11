PRE GODINU DANA NAS JE NAPUSTIO, A OVAKO JE GOVORIO O SUPRUZI: Ivan Bekjarev voleo je svoju MILKU, ovu stvar NIKAD NIJE KRIO!

Na današnji dan pre tačno godinu dana napustio nas je glumački bard i miljenik pozorišne publike Ivan Bekjarev.

foto: Damir Dervišagić

Bio je profesor, glumac, mentor, čovek za primer, jednostavno ljudina - tako su svedočili kolege glumci nakon što ih je zatekla informacija da nas je u 74. godini zauvek napustio Ivan Bekjarev.

Iako je bio više od četrdeset godina u skladnom braku sa Milkom, Ivan Bekjarev je ranije u jednom intervjuu za medije otkrio da ima ljubomore u njihovom odnosu.

- Moja žena je ljubomorna u onoj normalnoj dozi kada se neko voli. Ništa preterano. Poverenje i želja za očuvanjem porodice su nešto što održava brak, pa takav je slučaj bio i sa nama – rekao je tada Bekjarev.

foto: Nebojša Mandić

On je o svojoj ženi govorio sa puno ljubavi i poštovanja.

- Nema tu velike filozofije, neko vam odgovara ili ne odgovara. Kada se sa nekim nađete onda je potpuno prirodno da razmišljate o braku i o tome da provedete život zajedno - pričao je on za medije.

- To nije lako ni meni, a pogotovo je teško za nju. Međutim, imam sreću da je moja supruga vrlo brzo shvatila da su to samo vesti koje prodaju novine i da im ne treba pridavati pažnju. Tako se često dešava da neistine koje se pišu o meni mnogo teže padnu meni nego njoj. Mnogo je češći bio slučaj da me ona teši kada se objavi neka glupost, koja je sastavni deo mog posla, a zbog kojih često patim - objasnio je tada glumac kada je njegova supruga u pitanju.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M.

