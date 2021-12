JELENA BAJIĆ JOČIĆ O NOVOJ SERIJI: Ovo je moderna bajka s dozom cinizma i ironije! Beograd smo rasteretili svakodnevnih problema

"Azbuka našeg života" nova je televizijska serija nastala u produkciji Telekoma Srbija i "Kontrast studiosa", čija nas premijera očekuje u petak, 3. decembra, od 21 čas na kanalu Superstar.

Rediteljka Jelena Bajić Jočić, inspirisana romanima naše proslavljene spisateljice Mirjane Bobić Mojsilović, koje je objedinila u 10 epizoda, kako ona to kaže, moderne TV bajke, pripoveda nam priču o životu sa svim njegovim lepotama, mukama i izazovima koji prate današnje porodice i pojedince na putu sazrevanja i pronalaženja sebe u svetu na čijim je stazama lako zalutati.

foto: Contrast Studios

- Kada sam pročitala Mirjaninu knjigu "Muška azbuka", odmah sam prepoznala određene vrednosti i shvatila da bi taj roman bio odlična osnova za neku seriju ili film. U tom trenutku još nisam bila sigurna u kom pravcu će se ta moja ideja razvijati. Dopala mi se tematika i duh kojim, inače, odišu Mirjanini romani, a koji sa sobom uvek nose kritiku društva uz određenu dozu cinizma i ironije, ali kroz neku pitku i laganu priču koja vas lako očara. Moglo bi se reći da je "Azbuka" romantična drama koja nosi snažnu poruku ispod lepe glazure - otkriva rediteljka ovog projekta i dodaje da se Mirjani Bobić Mojsilović javila nakon što je pročitala i drugi roman pod nazivom "Azbuka mog života". Jelena je dela Mojsilovićke, kako priznaje, odabrala samostalno, pre svega zbog njenih ličnih interesovanja.

foto: Promo

- Ovo je priča koja me intrigira kao ženu, suprugu i majku. Međutim, serija se bavi reakcijama junaka na ono što im se događa. Bavimo se ljudskim slabostima i time kako one utiču na likove u seriji. Sve su to dobri ljudi koje pratimo kroz njihove moralne padove i iskušenja tokom kojih oni donose loše odluke i biraju pogrešne puteve. U jednom trenutku osvrnu se i shvate da su postali nešto što nisu očekivali da će postati. Govorimo o najtananijm i najfinijim osećanjima, koja menjaju čoveka iz korena. Bavimo se životom - zaključuje Jelena Bajić Jočić, koja kao jedan od najvećih izazova u ovoj seriji navodi odabir glumaca koji će dočarati glavne likove.

- Uživam u tome da mi neku priču ispričaju nepoznati ljudi, likovi o kojima ništa ne znam, glumci koji nisu tako poznati. To mi pomaže da im poverujem i da na pravi način probleme s kojima se oni susreću doživim kao realnost. Zato sam i želela da glumačka podela bude takva. Da to budu glumci koji neće odvlačiti pažnju svojim imenom, a da opet imaju talenta i profesionalnog iskustva - kaže rediteljka, otkrivši da se za Aleksandru Janković odlučila još dok je nastajao scenario za seriju.

foto: Promo

- Sa Aleksandrom smo radili i na nekim ranijim projektima, tako da sam znala njen karakter i sentiment. Upravo zbog toga sam i odlučila da joj dam veći prostor, a ona je svoju veliku priliku da donese glavnu žensku ulogu iskoristila na najbolji mogući način - ističe Jelena i dodaje da je rola Uroša Popovića bila još veći izazov jer u tom liku nije mogla da zamisli nikoga od velikana srpskog glumišta.

- Tražila sam nešto drugačije, nešto potpuno novo, i tada mi je koleginica predložila Jadrana. Bio je to veliki rizik. Odabrati za tako veliki lik nekoga o kome ne znaš apsolutno ništa, niti za njega imaš neku preporuku. Međutim, Jadran je odlično opravdao naše poverenje i sjajno doneo ulogu Vesninog supruga - smatra Jelena Bajić Jočić, priznavši da je za ovu seriju veoma važan još jedan zanimljiv detalj. A to je - Beograd.

- Beograd smo rasteretili svih svakodnevnih problema - od politike do svega onoga sa čime muku mučimo iz dana u dan. Našim likovima omogućili smo da žive u jednoj idealnoj priči i savršenom Beogradu, a oni su i u toj idealnoj sredini uspeli da sebi zakomplikuju živote i dozvole slabostima da prevladaju.

foto: Promo

Kurir.rs

Bonus video:

02:30 Miona Marković o Borisu Komneniću