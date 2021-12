BODA NINKOVIĆ O POZORIŠNIM ANEGDOTAMA: Kum Neša mi je pomogao da odigram dve predstave u isto vreme

Proslavljeni glumac Slobodan Boda Ninković otkrio je u ispovesti za Kurir da ga je najviše pogodila iznenadna smrt kuma Nenada Nenadovića. Zahvaljujući Neši, jednom prilikom uspeo je da u isto vreme odigra dve predstave u dva različita pozorišta.

foto: Ata Images

- Moji prijatelji govore da je vreme provedeno sa mnom uvek neka mala ili velika anegdota. Mnogo toga je bilo... Uvek se trudim da mi bude zabavno, pa tako jednom prilikom nisam bio dovoljno marljiv da vidim da iste večeri imam dva izvođenja. Bez mog kuma Neše to ne bi uspelo. Istog dana su zakazali dve predstave, "Grobljansku" na sceni Zvezdara teatra i čuvenu "Ona voli mambo" u Bitef teatru, u osam sati. Pre podne kažem da ne mogu da igram dve predstave u isto vreme, a oni - ja imam prednost, ne, mi imamo prednost. Ja kažem - ja ću da otkažem obe. Malo sam razmislio i vidim da nemam isti raspored u predstavama. Počinjem u "Grobljanskoj", imam tri scene, pa do pauze ništa, a u drugoj me nema 25 minuta. Pozovem Nešu, pitam ga šta radi. On je bled bio, a ja sam otišao i dogovorio se - u Zvezdari počinje predstava na vreme, odigram, upadam u kola, presvlačim se, a u Bitefu da predstava malo kasni - prisetio se Boda.

On kaže da tada nije bilo mobilnih telefona.

- U Bitefu sam na scenu uleteo pravo iz automobila. Bilo je dobro dok je trajalo. Sve se može, ali nije preporučljivo. Nemam za čim da žalim - ispričao je Ninković.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs

