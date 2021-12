JASNA ĐURIČIĆ JE U GLUMI ŠTO JE NOVAK ĐOKOVIĆ U TENISU: Kolege o velikom uspehu i prvom evropskom OSKARU za našu kulturu

U Berlinu je sinoć održana 34. dodela Evropskih filmskih nagrada, a za najbolju evropsku glumicu proglašena je dramska umetnica iz Novog Sada Jasna Đuričić. Priznanje koje je pandan američkom Oskaru konačno je u rukama nekog umetnika s prostora bivše Jugoslavije (prošle godine izmakla je Goranu Bogdanu, op. aut.). Za najboljeg evropskog glumca proglašen je Entoni Hopkins za ostvarenje u filmu "Otac", a Jasna je nagrađena za ulogu u ostvarenju "Quo Vadis, Aida?". Čestitke glumici stižu sa svih strana sveta, ali i od Lepe Brene, a preko Mirjane Karanović i od njenih bivših studenata sa akademije u Novom Sadu.

foto: Damir Dervišagić

- Kraljice najveća. Bravo. Ponosni smo na našu profesorku - samo su neki od komentara.

O nezapamćenom uspehu za Kurir je kratku izjavu dao glumac i reditelj Vladimir Aleksić, s kojim je Jasna radila u Bitefu predstavu "Lepa Brena prodžekt".

- Još kao student sam sedeo u sali i po nekoliko puta gledao njene predstave i divio se tom izvanrednom talentu. I danas, kada radimo zajedno, ne prestajem da se divim njenoj umetnosti i sposobnosti da uvek nepogrešivo donese istinu pred gledaoce. Danas smo svi ponosni na tvoj uspeh! Ono što je Novak Đoković u tenisu to je Jasna Đuričić u glumi - smatra Aleksić.

foto: Damir Dervišagić

I Tijana Marković se pridružuje čestitkama.

- Ponosna sam na njen uspeh, konačno da su ljudi i van Balkana prepoznali njen kvalitet i talenat! Njoj to mesto odavno već pripada! skoro smo se čule oko nekog mog projekta,uvek je nazovem za savet koji uvek saslušam. Hvala joj što mi svake godine postaje sve veći uzor! Ponosna sam što sam učila od najboljih, što mi je profesorka, kolega, i prijatelj iznad svega - kaže Tijana.

foto: Ana Paunković

I Radoš Bajić smatra da je ovo veliki uspeh.

- Kada Evropska filmska akademija nekog sa ovih prostora proglasi za najboljeg, to jest za NAJBOLJU - onda je to ogromno priznanje i za srpsku kulturu. Gospođu, glumicu i koleginicu Jasnu Đuričić lično ne poznajem, nikada se nismo ni sreli ni sarađivali. Ali, to nije razlog da joj iskreno ne čestitam - napisao je Bajić.

foto: Privanta arhiva

Ostvarenje Jasmile Žbanić na 34. dodeli EFA proglašeno je najboljim evropskim filmom i nagrađeno je za režiju. Radnja prati sudbinu Aide, bivše profesorke, koja radi kao prevodilac za mirovne snage UN, čiji je zadatak bio čuvanje takozvane sigurnosne zone - Srebrenice. U trenutku kada su trupe Ratka Mladića ušle u grad, njen muž i dva sina traže spas u Potočarima. Aida pokušava da ih zadrži i spase...

Jasna Đuričić nedavno je proslavila 25 godina braka sa suprugom Borisom Isakovićem, takođe glumcem. Ona već u svojoj vitrini ima Dobričin prsten (najmlađa dobitnica), kao i nagradu za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije.

Nagrada evropski scenarista pripala je Florijanu Zeleru i Kristoferu Hemptonu za film "Otac". Za najbolju evropsku komediju proglašen je norveški film "Nindža bejbi", a nagrada u kategoriji evropskog dokumentarnog filma pripala je ostvarenju "Flee" Jonasa Pohera Rasmusena, koje je proglašeno i najboljim evropskim animiranim filmom. Najbolji evropski kratkometražni film je "Moj ujak Tudor" Olge Lukovnikove. Nagrada za evropsko otkriće Fipresci pripala je filmu "Devojka koja obećava" reditelja Emeralna Fenelija. Nagrada za životno delo pripala je mađarskoj rediteljki Marti Mesaroš.

foto: printscreen

Kurir.rs/ Lj. Radanov