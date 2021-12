ZA MENE STE I DALJE ŽIVI JER STE TOG DANA POSTALI BESMRTNI! Mandin sin se podsetio TUŽNOG trenutka i objavio POTRESNE fotografije!

Aleksandar Mandić (39), sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental" ubijen sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Draganom Garićem, danas je na svoj rođendan podsetio da tuga nikada ne prolazi, bez obira na to što vreme zna da delimično zaleči rane.

foto: Damir Dervišagić

Aleksandar je, podsetimo, objavio knjigu "Bilo jednom u Beogradu" i tako dospeo na srpsko literarno nebo.

U knjizi su opisane brojne anegdote, ispovesti i do sada neobjavljene fotografije koje je on uspešno oživeo, kao i sećanja na to vreme, a njegova supruga ga je podržala u tome.

foto: Damir Dervišagić

Sada, skoro 22 godine kasnije podsetio teških trenutaka koji su desili posle 15. januara 2000. godine i obeležio svoj rođendan.

foto: printscreen/Instagram

Mladi pisac se dalje podseća i naglašava da oni za njega nisu mrtvi već besmrtni.

- Hvala vam na energiji, hvala vam na snazu i ljubavi i lojalnosti i hrabrosti što ste preneli na mene - piše Mandić.

foto: printscreen/Instagram

Takođe, on se podsetio kako je nekada proslavljao rođendane sa ocem.

Aleksandar Mandić danas je u srećnom braku s voditeljkom Marinom Kotevski. Venčali su se u maju 2016, a naredne godine postali roditelji malog Lazara.

- Siguran sam da bi moj otac danas bio ponosan na mene, a da bi Lazaru bio najbolji deda. Nažalost, moj sin nikada neće imati priliku da upozna tog čoveka, koji je bio zaista veliki - kaže Aleksandar i priznaje da mu je otac mnogo nedostajao tokom odrastanja, naročito u trenucima najveće sreće.

Da podsetimo, velike tragedije spojile su pre dve decenije Aleksandra Mandića i Anu Bulatović, ćerku generalnog sekretara FSJ Branka Batu Bulatovića, koja je preminula oktobra 2021. godine u Beogradu.

U atentatu u Interkontinentalu, 15. januara 2000. godine Milenko Mandić ubijen je jer je sedeo pored Željka Ražnatovića Arkana. Aleksandar je ostao bez oca, a nažalost ista tragedije zadesila je i Anu, četiri godine kasnije. Tog 24. marta 2004. godine Bata Bulatović ubijen je na Terazijama u sačekuši, a ubica ni nalogodavci nikada nisu pronađeni.

- Moj otac i Bata bili su veliki prijatelji. Družili su se, imali su i mnogo zajedničkih prijatelja, a redovno su se viđali kod komandanta na slavi. Mene i Anu je zadesila ista sudbina, u razmaku od četiri godine. Ceo život tugovala je za ocem - rekao je tada Aleksandar Mandić, potresen zbog Anine smrti.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:07 OVO JOJ SE NIKADA NIJE DESILO U ŽIVOTU! Nina Badrić o snimanju nove pesme i predstojećem koncertu: Izašla sam iz studija U SUZAMA