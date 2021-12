CELA SRBIJA UŽIVA U NJIHOVIM ULOGANA: A talenat su nasledili od oca kojeg smo obožavali u kultnoj seriji Ljubav na seoski način

O glumačkom talentu Ivana i Milice Zarić suvišno je govoriti. Njih dvoje aktivno glume u pozorištu, ali i u brojnim televizijskim serijama, , koji je bio veoma poznat glumac.

Otac Milice i Ivana Zarića bio je Dragan Zarić poznat kao Milorad iz serije "Ljubav na seoski način", ali još poznatiji po ulozi Lepog Caneta.

Ne samo da i Milica i Ivan neverovatno liče na oca, već su, kao i on, postali izvanredni glumci.

- To što je on bio glumac u porodici nije imalo veliku težinu jer on tome nije pridavao značaj. Bio je muž i roditelj, ali tata na prvom mestu. Okolina je bila ta koja je stalno govorila Dragan Zarić - lepi Cane. U bivšoj Jugoslaviji je bio velika zvezda i gde god bismo putovali, ljudi su ga pozdravljali. Kod kuće je sebe stavljao u treći plan. Nije nas opterećivao time što je glumac, što mora da sprema ulogu - govorila je Milica svojevremeno za "Gloriju".

Zatim je otkrila da je njen otac često posao ostavljao po strani zbog porodice, a da je sada to put kojim ona ide:

- Trudim se da gazim tim tatinim stopama iako znam da nekad moram da budem više posvećena poslu.

Otac je Ivana i Milicu naučio da je porodica na prvom mestu i da su jedno drugom njih dvoje najveća podrška.

- Imali smo sreću da su nas roditelji podizali i vaspitavali usmeravajući nas jedno ka drugom. Uvek smo nas dvoje bili jedan tim, a njih dvoje drugi, bračni. Bili smo saveznici još kao klinci. Prolazili smo kroz život zajedno, i najlepše i najteže trenutke. U godinama kada smo postali zreli ljudi, našli smo granice u smislu da imamo naše nove porodice i da se ne mešamo onom drugom u tim odnosima. Svako se drži svoje porodice, ali smo zauvek tu jedno za drugo - istakla je glumica, koja se posvećeno trudi da s vremena na vreme ima priliku za trenutke koji pripadaju samo njoj i Ivanu.

