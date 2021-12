VELIKA ISPOVEST DRAGANE MIĆALOVIĆ: Plakala je jer su joj govorili da je uspela ZBOG Slobode, a otac joj je BRANIO da bude glumica!

Glumica Dragana Mićalović otvorila je dušu i priznala da je noćima plakala zato što su ljudi govorili da je uspela u svetu glume zahvaljujući sestri Slobodi.

- Razmišljala sam često kako će se svaki moj neuspeh pripisati njima. Nisam više želela da budem naturčik i „ona tamo što je došla preko sestre". Samo moja mama zna koliko sam noći zbog toga proplakala. Zato sam upisala glumu sa 28 godina. Do tada sam sve radila po osećaju, ali glumac mora da zna šta radi, da zna analizu lika, dela... Meni to sve danas mnogo pomaže. Potpuno sam podetinjila na studijama - priznaje je Dragana u emisiji Goce Tržan na K1.

foto: Nemanja Nikolić

Dragana kaže da joj nije lako da se nosi sa mišljenjima ljudi koji je ne vole:

- Ne mogu još uvek da se izborim sa tim da me neki ljudi ne vole. Volela bih da dođem do tog stadijuma da mi ne bude važno da li me neki vole. Ali, još uvek me boli kada čujem da me neko ne voli - iskreno kaže Dragana.

Iako su pojedinci govorili da je sestra gura, istina je potpuno drugačija. Kako Dragana ističe, uvek je izbegavala da se fotografiše u medijima sa njom kako ne bi dobijala pažnju javnosti zbog Slobode.

- Boba i ja se nikada nismo zajedno slikale ni za jedne novine, nikada nismo zajedno davale intervju. Ona je mene pustila da se sama snalazim, da se sama izborim i izarem iz njene senke. Priznala mi je jednom da joj je bilo jako teško i da je pitala Vojina: "Šta ako ne uspe?" A Vojin joj je rekao: "A šta ako uspe?" Bila mi je velika podršška, najveća. I danas je.

foto: Kurir Televizija

Dragana je ispričala i kako je dobila svoju prvu ulogu. Kada je javila ocu Draganu, čovek je zanemeo.

- Bio je raspisan poziv za kasting u svim srednjim školama i bilo nas je više od 500 prijavljenih. Ja sam dobila ulogu. Zvala sam tatu i rekla mu da sam dobila ulogu, on je bio na pecanju tada, i samo mi je spustio sluljalicu. Opet sam ga pozvala, a on mi je rekao: "Ja neću preživeti još jednu glumicu u kući." Nije želeo, niti je Bobi i meni dozvoljavao da se bavimo glumom, jer je znao da je baviti se ovim poslom i imati porodicu prilično teško. Pokušavao je dugo da me odvrati od glume. Mislili su i on i majka da će to brzo da mi dosadi, a ja sam od malena želela da budem glumica - ističe glumica.

Dragana je otkrila da su je u detinjstvu čuvale sestre Sloboda i Mira.

- Kao najmlađa od nas tri, ja sam bila mezimiče, ali nisam bila razmažena. Velika je razlika između nas, sestre su od mene starije deset i 12 godina, a kada te roditelji dobiju u kasnijem periodu života, prepuste te sebi. Mama je rano počela da radi nakon što me je rodila, jer sam imala njih dve koje su me čuvale. Kada su one otišle da studiraju u Beograd ja sam imala sedam godina. I sve sam sama u kući radila. Vaspitavane smo kao i moja majka, a to je da od onog trenutka kada sam možeš neke stvari da uradiš u kući, da pomogneš porodici, ti to i treba da uradiš. Nisam kuvala, ali za sobom sam znala da operem, spremim, sebi napravim doručak. U smislu ljubavi koju sam dobijala me jesu razmazili. Kada su sestre otišle na studije, ja sam bila kao jedinica.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:34 LUDNICA U KUĆI MARKA GOBELJIĆA: Krenulo slavlje nakon porođaja Kaće Grujić: Pogledajte šta folker uči fudbalera Zvezde! VIDEO