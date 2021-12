PREKO HOLIVUDA DO PRVIH ULOGA KOD KUĆE! Neobična priča mladog glumca Đorđa Mišine, koga ćemo da upoznati u dve nove serije

Ime studenta završne godine glume Đorđa Mišine u budućnosti ćemo sve češće viđati u podelama reditelja. Ovaj mladi umetnik prvu veliku ulogu ostvario je u seriji "Azbuka našeg života", snimljenoj u produkciji "Kontrast studija" i Telekoma Srbija, koja se petkom emituje na kanalu Superstar TV od 21 čas. Đorđe igra Luku, sina Vesne i Uroša Popovića, čiji se brak nakon 25 godina raspada.

Da li će jednog dana "Azbuka" biti upisana kao vaša prva velika uloga?

- Da. Međutim, uloga koja je mene probila bila je u filmu "Posmatrači" reditelja Nikole Ljuce. Glumio sam tu uz Aleksandra Srećkovića Kuburu i Tamaru Krcunović, a sve smo snimili kad sam imao 18 godina. Bila je to glavna muška uloga, posle koje sam tek upisao glumu. Tokom studija snimao sam za RTS edukativne serije i školski program. Potom je, nakon manje uloge u seriji "Žigosani u reketu", na trećoj godini stigao poziv za "Azbuku".

Kako je izgledao prvi susret s rediteljkom Jelenom Bajić Jočić i kolegama?

- Upoznali smo se na kastingu za seriju "Preživeti Beograd". Prošao sam tada u uži krug, ali su me se ponovo setili kad su krenuli da pripremaju novu seriju. Nekako smo se odmah spojili. Imao sam osećaj kao da sam deo njihove porodice. Posle dva dana javili su mi da sam dobio ulogu Luke. Bilo je rano jutro, pa nisam znao da li sanjam ili je stvarnost. Sledećeg dana upoznao sam svoje roditelje u seriji. Nisam nikad do tada čuo za Jadrana Malkoviča, ali sam odmah video da je to kolega sa zavidnom karijerom i dobar čovek. Aleksandru Janković obožavam, bila je idol nama mladim glumcima. Odmah smo se prepoznali kao majka i sin. Bilo je važno da se dobro slažemo i privatno, jer je naš odnos veoma važan u seriji.

Čime se bavi nova "Azbuka" i da li ste zadovoljni kako ste napravili svoju ulogu?

- Zadovoljan sam onim što smo napravili kao ekipa. Ova tema je veoma potrebna. Serija se bavi ljudima i dušom čoveka. Publika će se prepoznati u svim likovima koje igramo. Oni su obični ljudi s teškim problemima koji ne mogu da se prevaziđu.

Ko je Luka i koliko je vama blizak?

- Luka je mojih godina, avanturističkog duha, spontan je, entuzijastičan, pozitivan, pomalo i nesiguran, zbog čega istražuje i samog sebe. Tipičan je predstavnik mladih koji završe fakultet i pitaju se šta će dalje. Luka je odlučio da se zabavlja, možda i beži od nečega, a možda zapravo juri nešto novo. Jedina greška mu je što je mlad. Izgubljen je, ima 23 godine, kakav može da bude?

Gledaćemo vas i naredne godine u seriji "Ubice mog oca".

- Imao sam sreću da sam poslednje dve godine, bez obzira na pandemiju koja nas je zadesila, dosta radio. Snimio sam i dva američka filma, o kojima još ne mogu da pričam zbog ugovora. Preležao sam koronu i bio u kovid bolnici u Areni, gde sam i dobio ulogu za seriju "Ubice mog oca" pošto sam radio kasting preko Zuma. Ludnica.

Kakva vam je tu uloga?

- Drugačija i jedna od većih uloga u novom nastavku. Glumim jednog od glavnih negativaca u petoj sezoni. Igram Vukšu, mladog, agresivnog i opasnog tipa sa ulice, koji ima pogrešna uverenja i odnos prema svojim vršnjacima. Peta sezona serije bavi se vršnjačkim nasiljem najviše. Morao sam i Luku i Vukšu da pronađem negde u sebi ili u svojim prijateljima. Opet su to slične godine, ali su totalna suprotnost. Dok Luka u "Azbuci" svoju nesigurnost filtrira kroz tugu, Vukša to čini kroz agresiju. Zadovoljan sam što sam sa mesec dana razlike radio dve potpuno drugačije uloge. Jedva čekam da vidim kako će publika da reaguje na nove "Ubice".

