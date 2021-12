CECA BOJKOVIĆ ISKRENO O POSLU I NAJVEĆOJ LJUBAVI: Glumica priznala da li ima neostvarenih želja i čemu ostaje VERNA!

Glumica Svetlana Bojković primila je nagradu za izuzetnu ženu decenije, a kako naglašava veliko joj je čast i zadovoljstvo što je dobila ovo priznanje.

- Žiri je bio velik. Oko dvadeset ljudi iz raznih oblasti. To je već jedan veliki kompliment, kada vas takav žiri izabere da dobijete nagradu. To je jedna priča. Druga je priča što nije u pitanju profesija, već ličnost, i to se nagrađuje. Profesija plus to u šta si se izgradio, u kakvo ljudsko biće, u kakvog čoveka, kakvi su tvoji pogledi na svet, stavovi u životu, odnosi sa ljudima. Sve to kad se sabere formira jednu ličnost. Jedna od najinteresantnijih nagrada je upravo ova- kaže za “Blic” Ceca Bojković.

foto: ATA images

Na pitanje ko je po njenom mišljenju izuzetna žena, Ceca odgovara:

- Ima mnogo izuzetnih žena. Neke bih sigurno izostavila. U mom privatnom životu, to su moje prijateljice.

Prema njenim rečima izuzetnost ne treba da se menja, zato je i autentična.

- Ukusi su drugačiji, moda je drugačija. Suština izuzetnosti u pozitivnom smislu je ostala zauvek ista. Između ostalog to podrazumeva i etički profil ličnosti- naglašava ona.

Ona ističe da će 2021. pamtiti i dalje po koroni.

- Ima lepih trenutaka naravno. Drago mi je da je pozorište počelo da radi, da su se glumci vratili, da se publika vratila u pozorište i to je zaista mir. Mi se bavimo ovim poslom, to je naš život. Mi stvaramo lepši, bolji svet i onda i živimo u tome- rekla je Ceca, koja je naglasila da nema neostvarenih želja.

- Meni je najdraže pozorište koje mi pričinjava najveće zadovoljstvo. Taj kontakt sa publikom je nezamenljiv. Moja osnovna ljubav i opredeljenje je pozorište. Ostajem verna tome. Naravno, gostujem i na televiziji, snimam filmove- rekla je ona.

Ceca je otkrila da želi da se odmori za praznične dane i to povučeno, a samo jednu želju ima.

- Gledaocima želim dobro zdravlje, raspoloženje i da nam sledeća godina odnese ovu koronu- istakla je ona.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic/M.M.

