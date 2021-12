NAŠA GLUMICA BORI SE SA POREMEĆAJEM! Otkrila detalje, ni malo joj nije lako: Preznojavam se, velika mi je FRKA i neprijatnost

Glumica Paulina Manov, koja se proslavila u filmu "Toma" kao Ljiljana, godinama se bori sa disleksijom - poremećajem sposobnosti čitanja ili razumevanja pročitanog.

Ona ne krije da joj to stvara velike probleme u poslu, posebno tokom čitajućih proba.

- Nemam dijagnostikovano, zato što u moje vreme, kad sam ja išla u osnovnu školu, osamdesetih godina, nije se znalo da uopšte to postoji i da može da se dijagnostikuje poteškoća u čitanju. Jednostavno se smatralo da ne znaš da čitaš i to je to. Vežbaj više, radi više i to je to - ispričala je gostujući na RTS-u glumica koja je publiku oduševila ulogom Ljiljane u filmu "Toma", pa nastavila o neprijatnostima koje su joj se dešavale.

- Svaki put kada me neko prozove da pročitam nešto, ja se preznojavam i veoma mi je velika frka, da tako kažem. Veoma velika neprijatnost i teško mi je jako kad moram javno da čitam nepoznat tekst. Kad u tekstu naiđe duža reč, pročitam prvi slog i ne vidim ništa dalje - objasnila je Paulina i dodala:

- I kada imamo čitajuće probe, to je uvek velika neprijatnost jer se preznojavam i ja vidim u očima mojih kolega i reditelja, čitam im u očima, da misle: „Kako smo se zeznuli, ko je ovu ženu pozvao. Pa ona ne ume ni da čita, a kamoli da nešto sad odglumi." I to je veoma neprijatno u početku, i onda ja to vežbam, vežbam, vežbam, da njima pokažem kako ja u stvari znam da čitam. I onda ja navežbavam čitanje. Ja glumim da čitam, ja u stvari naučim napamet i onda kao: „Ha, kako ja lepo čitam"... Šta sve tu ume da bude, pa čak ume da bude i neprijatno, ume da bude smešno, jer mozak radi.

