ŽENA ZBOG KOJE PLAČE CELA SRBIJA! ČUVENA LJILJANA IZ FILMA TOMA: Plakala sam na setu, sve me je stiglo tek nakon snimanja! (VIDEO)

Ugostili smo na Kurir televiziji ženu zbog koje Srbija nedeljama unazad plače, čuvenu Ljiljanu iz filma "Toma" Paulinu Manov.

foto: Kurir televizija

- Mislim da ljudi plaču iz više razloga, mislim da se ljudi zbog te scene prisete svoje nemoći. Možda ih to podseti na propuštene prilike, šta su mogli a nisu a možda se mnogi prepoznaju u tome da kroz život nose odgovornost i očekivanje drugih ljudi. To čoveka može da razboli. Na setu je naravno bilo suza, to ste i videli, to su bile prave suze. Ali te suze stignu tek nakon što sve snimimo, ponesu vas emocije. Gluma je kolektivni sport, a mi smo se odlično snašli, Petar, Milan i ja. Scena u kafani - rekla je glumica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

