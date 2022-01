SVI SMO POKUŠAVALI DA PEVAMO GANGAM STAJL: Ova pesma mu je promenila ŽIVOT iz korena, zatim je nestao, a evo gde je sad pevač!

Prošlo je skoro punih deset godina otkako je južnokorejski pevač Psaj (Psy), punim imenom Park Jae-sang, pokorio svet samo jednim hitom i ispisao istoriju rekordima.

Pesmu "Gangam style" objavio je u leto 2012. godine, a čini se kako je nakon toga samo netragom nestao. Ovih dana slavi 44. rođendan, a prisetili smo se vremena njegove najveće slave.

Park Jae-sang je rođen 31. decembra 1977. godine u imućnoj južnokorejskoj porodici, a nikada nije skrivao da ne voli školu. Nakon što se proslavio, njegovi učitelji su komentarisali kako je bio popularan još kao dečak, a svima je išao na živce jer se samo šalio i ignorisao je sve profesore. Kada je imao 15 godina pogledao je koncert grupe Queen i odmah se zaljubio u muziku. Još onda je zaključio da će jednoga dana biti pevač.

Još pre nego što je postao planetarno popularan, pevača su otkrili lokalni producenti u Južnoj Koreji. Svojim plesom kojim se izrugivao trendovima zapeo je za oko mnogima 2000. godine na korejskoj nacionalnoj televiziji, a godinu nakon toga objavio je debitantski album. Karijeru je prekinuo jer je morao u vojsku, a vratio se 2009. godine nakon razrešenja.

Cela njegova karijera se promijenila sredinom jula 2012. kada je objavio "Gangam style". Pesma je do sredine decembra iste godine prikupila milijardu pregleda na YouTubeu, a srušio je rekord te je postao prvi izvođač na svetu kojem je to uspelo. Iz vrhova YouTubea onda su rekli kako su zbog njega morali menjati prikaz brojeva na videima te su ga proširili na milijardu. Do danas je "Gangam style" prikupio čak 4,2 milijardi pregleda. Psaj je već pre osam godina postao "kralj YouTubea", kako su ga mediji nazivali, a njegovoj popularnosti svi su se čudili. U isto vreme širom sveta su oponašali ples iz njegovog spota na svim žurkama te je bilo neupitno da je napravio veliki metež na svetskoj muzičkoj sceni.

Nakon singla "Gangam style" objavio je godinu kasnije i pesmu "Gentleman", koja je takođe osvojila veliku gledanost, no nakon toga popularnost mu je počela padati. Iako je radio s brojnim zvezdama, poput Snup Doga i Keti Peri, polako je nestajao sa svetske scene. Ipak, posvetio se poslu iza kamera. Psaj je osnovao firmu P Nation, koja radi kao diskografska kuća, a danas pomaže brojnim lokalnim zvezdama u njihovom proboju na svetsko tržište.

Popularni pevač priznao je 2013. godine i kako je velika slava negativno uticala na njegov život. Okrenuo se alkoholu, a rekao je da mu je votka najbolji prijatelj te pije ako je srećan ili tužan.

Kako je isticao u intervjuima, ime Psaj odabrao je zbog reči psiho. Sve što je radio činilo mu se pomalo ludo, pa je odabrao i takvo umetničko ime.

Ima dvoje dece, nastupa i dalje, a najavio je i album za ovu godinu, deveti po redu.

