AUTOBIOGRAFIJA MIRE FURLAN STIŽE NA GODIŠNJICU SMRTI: Potresnu ispovest pisala pred kraj života i posvetila suprugu i sinu Marku

Proslavljena jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je pre godinu dana, baš na Božić 7. januara, u Los Anđelesu u svom domu u 65. godini od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila.

Njen suprug Goran Gajić nedavno je obelodanio da je ona neposredno pred smrt završila pisanje svojih memoara. Knjiga "Voli me više od svega na svijetu" uskoro će biti objavljena i u Srbiji, što je na društvenim mrežama najavila izdavačka kuća "Buka".

Gajić, inače poznati reditelj, najavio je da autobiografija ima 640 stranica i da je posvećena njemu i njihovom sinu Marku. Knjiga je već objavljena uoči novogodišnjih praznika u Hrvatskoj.

- Život najveće filmske i pozorišne dive naših prostora Mire Furlan bio je više od života, prepun uzbuđenja, veličanstvenih uspeha, padova, ljubavi i izdaja. U autobiografskoj knjizi dovršenoj pred preranu smrt Mira Furlan pripoveda, literarno moćno, svoj život i živote svojih bližnjih - od sudbine majke Branke, oca Ivana i bake Ljube, do supruga Gorana i sina Marka, kojem je knjiga i posvećena.

Večernji list objavio je baš odlomak posvećen sinu.

"Da li pišem ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao da razumeš šta se dešavalo pre tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svet iz kog su potekli tvoji roditelji? Da li uopšte želiš da znaš nešto o tome? Da li ti treba taj težak prtljag, prtljag koji tvoja majka vuče sa sobom ceo svoj život, ne nalazeći načina da ga bar začas odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Da li zato da "bolje razumem samu sebe" pokušavajući da detektujem skrivenu "priču" u raštrkanom, nelogičnom, haotičnom narativu svojeg života? Dok sam pokušavala odgovoriti na ta pitanja na koja odgovor nije moguć, boreći se s rečima jezika koji nije moj (iako se drsko pretvaram da jeste), desilo se nešto jako čudno: odrastao si. Ne samo to: Amerika je postala drugačija zemlja, zemlja zlokobno slična mestu koje smo nekada napustili s užasom i u očaju. Više nema sumnje da su sile koje su nas isterale iz naših domova izvojevale globalnu pobedu. Već smo se jednom borili s tim silama. Sada smo umorni. Iscrpljeni ponavljanjem. Uz to, prilično neobično, ova knjiga postaje drugačija knjiga. To više nije knjiga sećanja na daleko mesto i daleko vreme. Ona postaje nešto puno drugačije: molba Americi i svetu", piše Mira u svojoj autobiografiji.

