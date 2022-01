PREMINULA LEGENDARNA RONI SPEKTOR Bila je inspiracija Džonu Lenonu i Dejvidu Bouviju, a po ovim kojim hitovima ćemo je pamtiti

Pevačica Roni Spektor (Ronnie Spector), čiji je snažan glas zaslužan za nezaboravne hitove ranih 60-ih, uključujući "Be My Baby", "Baby, I Love You" i "Walking in the Rain", umrla je u sredu nakon kratke borbe s rakom u u 78. godini.

Spektor, rođena kao Veronika Benet (Veronica Bennett), udružila se sa svojom starijom sestrom Estel (Estelle) i rođakom Nedrom Talij (Talley) kako bi osnovala "Ronettes" 1957. Oni su postali jedan od najtrajnijih trija takozvane ere devojačkih grupa, a dugo nakon raspada grupe, i njenog braka s producentom Filom Spektrom (Phil Spector) hvaljena je kao simbol umetničke i lične izdržljivosti.

- Bila je s porodicom i u zagrljaju svog muža Džonatana (Jonathan) - navodi se u saopštenju porodice. Sjaj u očima

- Roni je živela svoj život sa sjajem u očima, hrabrim stavom, čudnim smislom za humor i osmijehom na licu. Bila je ispunjena ljubavlju i zahvalnošću. Njen radosni zvuk, razigrana priroda i čarobna prisutnost ostaće u svima koji su je poznavali, čuli ili videli - dalje je navedeno.

Buduća Roni Spektor svoj je najistaknutiji komercijalni uspjeh ostvarila rano, kada je Fil Spektor potpisao ugovor s grupom 1963. Odmah su se zaljubili jedno u drugo.

- Bila sam jako zaljubljena. Ta energija mi se svaki put vrati: kad pevam "Be My Baby", mislim na nas u studiju - rekla je Roni u intervjuu 2013. godine. Pesma, koja je zauzela 2. mesto na Billboardovoj skali Hot 100 u oktobru 1963, dobila je drugi život kada ju je Martin Skorsiz (Scorsese) uvrstio u kriminalističku dramu “Mean Streets” iz 1973. godine.

Udala se za Fila Spektora 1968. Nekoliko meseci kasnije, on je objavio da odlazi u delimičnu penziju.

- Nisam shvatala da ću se morati povući zajedno s njim. Da sam znala da neću pevati, ne bih se udala za njega - rekla je Ronnie kasnije za Times.

Nakon četiri godine prisilne izolacije i porodičnog zlostavljanja, razvela se od Spektora 1972. godine. Roni Spektor bila je prijateljica i inspiracija umetnicima uključujući Džona Lenona (John Lennon), Dejvida Bovija (David Bowie), Brusa Springstina (Bruce Springsteen), Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse) i Bili Džoel (Billy Joel) – koji je za nju napisao “Say Goodbye to Hollywood” – a njena harizma je bila legendarna.

- Prvi put sam otišao u raj kada sam se probudio s Roni Benet koja je spavala s osmehom na licu. Bili smo deca. Ne može biti bolje od toga - napisao je Kit Ričards (Keith Richards) o njihovoj vezi sredinom 60-ih u memoarima.

"Rolling Stone" je "Ronettes" upisao u Rock & Roll Hall of Fame 2007.

foto: Profimedia