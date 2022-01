DIRALA ME I LJUBILA DOK SAM BIO U NESVESTI: Tik Tok zvezda progovorila o S*KSUALNOM zlostavljanju i uznemiravanju! ŠOK! (VIDEO)

TikToker Džek Rajt (18) optužio je influenserku Sijenu Me Gomez (18) za seksualni napad nakon što je nedavno izašao snimak u kojoj se vidi da ona dira i ljubi onesvešćenog Džeka.

Rajt je u petak na svom YouTube kanalu podelio 17-minutni video pod nazivom "Šta mi je Sijena Me uradila".

Naime, TikTok zvezda je optužio Sijenu za čak četiri napada, prenosi Daily Mail.

- Incident na Havajima se dogodio dok sam bio u nesvesti. Navalila je na mene, iskoristila me - govori u videu.

U videu je Rajt objasnio da su se on i Gomez upoznali pre četiri godine u srednjoj školi, ali su se ponovno povezali kada su oboje dobili pratioce na TikToku. Opisao je četiri različite interakcije tijekom videa u kojem je rekao da ga je Gomez dirala bez njegova pristanka.

Prvi je bio kada je Rajt rekao da ga je Gomez "opkolila" dok je on "samo ležao na krevetu". On je situaciju opisao kao "čudnu" i rekao da je više puta tražio da prestane te ju je na kraju fizički udaljio i napustio sobu.

- Ovakve situacije su se nastavile događati, ali se Sijena naknadno izvinjavala - priznao je.

Drugi incident dogodio se tokom putovanja na Havaje. Influenserka je navodno ljubila i dodirivala Džeka dok je on bio bez svesti. Sijena je kasnije rekla kako je video izmanipulisan.

Treći incident dogodio se ubrzo nakon toga, rekao je on, dok su on i Gomez bili na zabavi. On je rekao da se Gomez naljutila jer se fotografisao s drugim ženama i zamolila ga je da dođe u njenu sobu. Rekao je da ga je povukla unutra, zgrabila ga i pokušala se maziti s njim, a on joj je rekao da ode.

Džek je takođe rekao da bi Gomez često posećivala njegov dom - gde je znala šifre vrata - te da je u više navrata vidio njen automobil napolju usred noći.

- Provalila bi u moju kuću i kad bih čvrsto zaspao, ušla bi u moju sobu i probudio bih se s njenom rukom u pantalonama - rekao je.

- Gledajući unatrag, ne znam zašto sam ostao prijatelj s njom, zašto sam ostao u njezinoj blizini. Zaista sam mislio da će se promeniti - priznao je mladi Džek.

Gomez je opovrgnula optužbe, nazvavši tvrdnje 'fiktivnima' i 'činom klevete'. Tvrdi da su ona i Rajt bili dobri prijatelji.

Džek je deo videa s njegovog YouTube kanala, objavio i na društvenoj mreži Instagram, a njegovi pratioci su mu pružili podršku.

"Volim te, ti si najsnažnija osoba koju sam imao prilike upoznati, "Ponosni smo na tebe", "Ovakve situacije lome moje srce, uz tebe smo" - samo su deo komentara koje su njegovi prijatelji i obožavatelji napisali ispod objave.

(Kurir.rs/A.M.)

