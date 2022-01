PREMINUO POZNATI GLUMAC: Imao je 78 godina, izborio se sa mnogo stvari u ŽIVOTU, ali ovu BITKU nije uspeo da dobije

Glumac Marvel franšize Vačik Mangasarijan preminuo je od komplikacija kovidom u 78. godini

Holivudski veteran bio je najpoznatiji po pojavljivanju u spin-ofu Agents Of S.H.I.E.L.D. i hit sitkomu "Curb Your Enthusiasm".

foto: Printscreen/Youtube

Takođe je bio poznat po ulogama u TV serijama NCIS i CSI: Istraga na mestu zločina (NCIS and CSI: Crime Scene Investigation). Njegov agent rekao je da je preminuo u subotu od komplikacija kovidom u Burbanku u Kaliforniji.

Rođen je u Iranu 1943. godine i jermenskog je porekla. Mangasarijan je došao u SAD sa 23 godine i radio je kao konobar dok se probijao kao pozorišni glumac. Imao je povremene filmske uloge u Iranu, pa nije bio bez iskustva. Svoju prvu holivudsku filmsku ulogu dobio je u "The South’s Shark" 1978 godine. Tokom 1980-ih gostovao je u TV omiljenim filmovima Remington Steele, The Fall Guy, The A-Team, Sledge Hammer! and Murder, She Wrote. Kasnije je radio na NYPD Blue i JAG između ostalog.

Godine 2008. dobio je ulogu u hvaljenom filmu The Stoning of Soraya M, glumeći oca lažno optužene mlade žene osuđene na smrt. Mangasarijan je bio ključan za dobijanje scenarija za film "Lost and Found" u Jermeniji, koji se pojavio u američkim bioskopima 2012.

Glumio je Kasima Žaglula u Marvel seriji Agents Of S.H.I.E.L.D., koja se prikazivala na ABC-u sedam sezona, od 2012. do 2020. godine. Nedavno je završio sa snimanjem, imao je sporednu ulogu u novom filmu Pola Vajca Moving On, sa Lili Tomlin i Džejn Fondom u glavnim ulogama.

Mangasarijan je takođe deset godina vodio sopstvenu radio i TV emisiju Jermenska nacionalna mreža, razgovarajući sa gostima o politici, filmu i umetnosti.

Iza njega su ostale dve sestre.

(Kurir.rs/A.Miletić)

