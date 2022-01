OTKRIVEN UZROK SMRTI SLAVNOG OSKAROVCA: Glumac imao problema sa srcem, ali dokrajčila ga je ova BOLEST, nije mu bilo spasa!

Uzrok smrti Sidnija Poatjea utvrđen je posle nedelju dana od njegove smrti. Legendarni glumac preminuo je 7. januara od kombinacije srčane insuficijencije, Alchajmerove bolesti i raka prostate, navodi se u umrlici koju je nabavio E! News.

Imao je 94 godine. Dok je godinama patio od demencije i raka, prema dokumentu, doživeo je srčanu insuficijenciju nekoliko sati pre smrti i nije mu bilo spasa. U umrlici je navedeno da je Poatje preminuo u svojoj kući na Beverli Hilsu i da je kremiran. Takođe je pomenuta i Poatjeovu glumačku karijeru koja je trajala 76 godina.

Tokom svoje plodne karijere, Poatje je glumio u filmovima kao što su Porgy and Bess, A Raisin in the Sun, To Sir, With Love and Guess Who's Coming to Dinner.

Godine 1964. ušao je u istoriju Oskara kada je postao prvi crnac koji je osvojio Oskara u kategoriji najboljeg glumca za ulogu Homera Smita u filmu Lilies of the Field. Više od tri decenije kasnije, dobio je počasnog Oskara „kao priznanje za njegova izuzetna dostignuća kao umetnika i kao ljudsko biće“, kako se navodi u bazi podataka Akademije filmskih umetnosti i nauka.

Poatjeova lista priznanja takođe uključuje tri Zlatna globusa, Gremi i nagradu Udruženja filmskih glumaca. Pored toga, dobio je nagradu AFI za životno delo, nagradu Kenedi centra i zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Od njegove smrti, mnoge poznate ličnosti i značajne ličnosti odale su počast holivudskoj ikoni - uključujući Vupi Goldberg, Tajlera Perija, Džozefa Gordona-Levita, Keli Rouland i Loni Lav.

U saopštenju koje je Bela kuća objavila nakon Poatjeove smrti, predsednik Džo Bajden opisao je pokojnu zvezdu kao "glumca i advokata koji se pojavljuje jednom u generaciji čiji rad nosi toliko dostojanstva, moći i milosti da je promenio svet i van velikog ekrana." Sidni je bio više nego samo jedan od najboljih glumaca u našoj istoriji", rekao je Bajden. "Sa nepokolebljivom veličinom i ravnotežom - njegovom jedinstvenom toplinom, dubinom i stasom na ekranu - Sidni je pomogao da se otvore srca miliona i promenio način na koji je Amerika videla sebe.

"Sin farmera paradajza na Bahamima, Sidni je postao prvi crni glumac koji je osvojio Oskara za najboljeg glumca - ali put kojim je krenuo produžavao je skokove i granice izvan njegovog porekla ili profesije", nastavio je on. "On je krčio put za našu naciju koju treba slediti, i nasleđe koje dotiče svaki deo našeg društva danas."

U međuvremenu, bivši predsednik Barak Obama, koji je Poatjeu dodelio predsedničku medalju slobode 2009. godine, rekao je u tvitu da je glumac "epitomizirao dostojanstvo i gracioznost, otkrivajući moć filmova da nas zbliže". On je takođe otvorio vrata generaciji glumaca", dodao je on. „Mišel (Obama) i ja šaljemo našu ljubav njegovoj porodici i legiji obožavalaca.

