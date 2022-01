VOLIM ISUSA JER JE IZMISLIO VEZIVANJE: Ova glumica vodila FASCINANTAN život, šamarala konzule, bila diler, probala LJUDSKO MESO

Francuska glumica Beatris Dal (57) je facsinanta žena velike lepote i neobične naravi. Sebi je dozvolila sve, lud život, luksuz, siromaštvo, kanibalizam.

Uvek nosi crno, stavlja crveni ruž, a tetovaže krsta na zglobu i raspeće iznad dekoltea su znak svega samo ne posvećene vernice.

foto: Profimedia

- Nikada nisam mislila da sam lepa, ali imam moć privlačnosti, rekla je o sebi za The Guardian.

A o njoj su slično mišljenje imali i brojni poznati muškarci. Recimo bila je u vezi sa svojim gej kolegom, Rupertom Evertom koji je opisao kao Jovanku Orleanku - kada bi bila bombaš samoubica.

Sa samo 14 godina Beatris je pobegla od kuće i preselila se u Pariz, gde je živela od krađa. Tada, kao i sada pratil je pank scenu u Francuskoj.

Njen prvi muž, slikar Žan Fransoa Dal ubio se tri meseca nakon njihovog raskida. Svog drugog muža Guenela Mezijanija upoznala je kada je snimala film u zatvoru, gde je on služio kaznu zbog silovanja.

Od njega se razvela 2014. godine kada je ponovo postao nasilan. Bila je i u burnoj vezi s reperom Džoijem Starom, čovekom sa tako kratkim fitiljem da je jednom udario majmuna u jednoj TV emisiji. Pored svega, kako kaže uvek je čuvala svoju nezavisnost.

- Nikada nisam živela sa momkom za koga sam se udala ili kog sam volela. Živim sama. I sama sam veoma dobro. Vidite, želim da radim sve što muškarac može, ali mnogo bolje, rekla je francuska glumica.

Tokom karijere, pratile su je šokantne izjave. U jednoj TV emisiji 2016. godine, šokirala je sve kada je priznala da je pojela uvo mrtvaca dok je bila u mrtvačnici.

foto: Profimedia

- Jednom smo sebi napravili obrok, hteli smo da jedemo jer smo uzeli esid. Probali smo uvo. Oh la la, nije ništa strašno. U svakom slučaju, tip se nije bunio, nije ni znao da sam mu pojela uši, rekla je kroz smeh. Takođe je otkrila i kako je nekoliko puta prodala delove tela studentima medicine. Bila je i hapšena zbog posedovanja heroina i kokaina, 1995. godine.

Tri godine pre toga osuđena je za krađu ogrlice na šest meseci uslovne kazne. Rekla je da je ukrala ogrlicu jer je bila depresivna.

Jednog dana sredinom 80-ih, Dal je šetala Parizom i fotograf u prolazu ju je uslikao, a tada nije ni slutila kako će joj se život promeniti.

- Sledeće što znam je da sam na naslovnoj strani časopisa koji se zove Photo, rekla je. Njenu fotografiju video je direktor kastinga Dominik Besnehard, koji ju je predložio za glavnu ulogu u “Beti Blu”. Film danas mnogi nazivaju seksitičkim, ali ona ne misli tako.

- Postoji mnogo engleskih i američkih rok muzičara koji su mi ukazali omaž kao Beti. Zaista sam ponosna na to, priznaje glumica. Tokom karijere snimila je 75 filmova, ali tvrdi da se nije obogatila.

- Nemam auto, nemam svoj stan, nemam kuću na selu. Ali kada pogledam svoju karijeru, znam da sam dobra glumica. Neću da se prostituišem. Apsolutno ne kritikujem prostitutke, ali nikada nisam prihvatila ulogu zbog novca, iskrena je Beatris.

Ističe da se ne slaže sa svojim koleginicama, francuskim glumcima Ketrin Denuv i Brižit Bardo o anglosaksonskom puritanizmu koji stoji iza pokreta #MeToo.

- U znak solidarnosti sa ženama, podržavam #MeToo i žene koje su maltretirane. Ali znate šta mi je bizarno? Tako se ti muškarci osuđuju i onda vidite slike tih istih žena koje poziraju ruku pod ruku sa njima. To se desilo sa Harvijem Vajnštajnom. Bilo je glumica koje su ga osudile – vrlo dobro. Ali šta onda, hodati ruku pod ruku s njim? Stvarno?, zapitala se.

Beatris kaže da ju je Vajnštajn upoznao sa Mikijem Rurkom za kojeg je čak želela da se uda, a njena karijera danas bi verovatn bila drugačija da nije ošamarila službenika američke ambasade 1997.

- Ali on je to tražio! Bila mi je potrebna zelena karta da bih radila sa Abelom Ferarom na njegovom filmu The Blackout. Bila sam osuđena zbog posedovanja heroina i kokaina, pa je ovaj konzul rekao: “Nisi osoba kakvu želimo u Americi”. Razgovarao je sa mnom bez poštovanja. Rekla sam mu: “Ne pričaš tako sa suprugom, pa nemoj ni sa mnom”. I ošamarila sam ga. Bila sam zabranjena sedam godina, ispričala je za The Guardian i dodala da nikada nije želela holivudsku karijeru.

- Trebalo je da budem u Pulp Fiction i volela bih da radim za Tarantina, ali nisam uspela, a dali su ulogu Fabijene, devojke Brusa Vilisa, portugalskoj glumici Mariji de Medeiros, ističe Dal.

Kako kaže, i dalje je katolkinja i tvrdi da ide u crkvu, a njena izjava o religiji verovatno će razbesneti vernike.

- Volim Hrista jer je on izmislio vezivanje. Zamislite ga kako visi na krstu izbačenih kukova. On je veoma seksi, zar ne?, rekla je Beatris.

(Kurir.rs/A.M.)

