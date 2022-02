UOČILA JE MODRICE: Glumica Dostana Nikolić (21) je umrla od teške bolesti, a porodica je pre 3 nedelje imala NADU u IZLEČENJE

Glumica Dostana Nikolić (21) izgubila je bitku sa akutnom leukemijom protiv koje se borila, a pre samo tri nedelje porodica je imala nadu u njeno izlečenje.

- Doksi je moja mlađa sestra, studentkinja na Akademiji u Novom Sadu. Pre nekog vremena uočila je modrice i hvala univerzumu, brzo uradila analize koje su pokazale toliko zabrinjavajuće rezultate da je zadržana na Urgentnom a kasnije prebačena na Klinički na hematologiju. Ali, što bi rekla njena doktorka, na vreme. Ovo je prapočetak bolesti - navela je tad njena sestra Maša.

- Doksi ima najdivnije lekare koji nas uveravaju da je borba pred nama ozbiljna, ali da postoje i šanse za izlečenje - dodala je Maša tada za "Telegraf".

Nikolićeva se, podsetimo, pre devet dana na društvenim mrežama oprostila od čuvenog muzičara iz "Parnog valjka", Akija Rahimovskog, koji joj je bio posebno drag, što je njena poslednja objava na internetu.

Ona je tada podelila njegovu crno-belu fotografiju, uz koju je kratko napisala:

- Aki Rahimovski, Taš, 2017.

Dostana je glumila u nekoliko domaćih serija, a studirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. I njene starije kolege su se angažovale u njenoj borbi i prikupljanju krvi, ali joj nažalost nije bilo spasa.

Glumci su pre nekoliko nedelja na svojim društvenim mrežama delili problem sa kojim se Dostana suočuila i apelovali na građane da daju trombocite B krvne grupe, kako bi joj pomogli.

- Ovo je moja koleginica Dostana, koja ima akutnu leukemiju. Potrebni su joj trombociti B krvne grupe. Ko je u mogućnosti da da krv, neka isprati sledeća upustva: POTREBNI TROMBOCITI! Dostani Nikolić je dijagnostifikovana akutna leukemija. Ukoliko ste potencijalni donor, potrebno je javiti se na 0659931301 - ovo je broj njenog brata Aleksandra. Uslovi koji važe za donaciju su: od 18 do 65 godina starosti, žene koje nisu rađale, bile trudne ili abortirale NE MOGU DONIRATI, ljudi koji su na bilo kojoj terapiji ili lekovima NE MOGU DONIRATI, krv možete dati radnog svakog dana od 8h do 10:30 h u zavodu za Transfuziju krvi u ulici Sv. Save. Naglasiti da je donacija za Dostanu Nikolić (ukoliko se desi da traže broj protokola, on je 3408. Važno je javiti se Aleksandru na gore pomenuti broj telefona radi evidentiranja donatora - podelila je Sandra Bugarski na svom Instagram storiju tada.

