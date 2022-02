IVA ŠTRLJIĆ OGOLILA DUŠU KAO NIKAD DOSAD! Glumica progovorila o PREDRASUDAMA, a evo šta je NAJLUĐE što je neko uradio za NJU!

Glumica Iva Štrljić otkrila je neke stvari o sebi koje do sada ljudi nisu znali, te je otkrila šta muškarac treba da ima da bi je osvojio, a dotakla se i predrasuda.

foto: Nemanja Nikolić

Šta je najluđe što je neko uradio za vas od vaših udvarača?

- Volim ozbiljne muškarce, zrele, nisam neko koga može da privuče detinjast karakter, tako da ako me pitate za udvarače koje sam uzimala u obzir, to su uvek bili neki zreli ljudi, sigurni u sebe i u svoj uspeh. Ne bi bilo potrebe da izvode ne znam kakve kerefeke i ludosti da bi to mene očaralo jer mene oduševljavaju ličnost, snaga, potreba da me neko zaštiti, briga i muževna emotivnost. To je ono čemu se divim.

Koje predrasude ljudi najčešće imaju o vama?

- Veoma često oni koji me ne poznaju misle da sam hladna i uobražena, što je sasvim suprotno istini. Mada verovatno moj nastup utemeljen na samopouzdanju dovodi do toga da se stiče takav utisak. Oni koji me upoznaju odmah se rastope od topline, a kada govorimo o uobraženosti, žao mi je što nisam takva. Često pomislim kako bi bilo baš dobro da budem baš takva, jer ta vrsta veštačkih osobina danas ume da bude veoma plodonosna.

Kada biste mogli da zamenite svoj život s jednom osobom, ko bi to bio?

- Volim svoj život. Nisam nezahvalna. I nikad ga ne bih menjala ni sa jednim drugim jer su drugi životi tuđi. Jednostavno nisu moj broj - bili bi mi ili preuski ili šljampavi! A svakom svoj život treba dobro da stoji!

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Alo

