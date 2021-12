ŠOK! IVA ŠTRLJIĆ NAPUSTILA SERIJU IGRA SUDBINE: Glumicu će ovaj potez skupo koštati

Glumica Iva Štrljić neće biti deo treće sezone serije "Igra sudbine", u kojoj je glumila lik Dijane Erski. Sličan potez pre nje napravile su u "Srećnim ljudima" Tanja Bošković i Dubravka Mijatović. Posle tog poteza one su dugo godina bile na crnoj listi, a da li slična sudbina čeka i Ivu, pokazaće vreme.

"Istina je, jer kada smo zvanično završili snimanje serije, nisam znala da će biti treće sezone. Još pre nego što se druga sezona završila, ugovorila sam jedan veliki projekat, novu veliku ulogu. Dijanu Erski obožavam, baš zbog načina kako sam je odigrala, ljubavi publike, odličnih kritika i čak deset nagrada koje sam dobila za ovu ulogu. Dogodile su mi se nove prilike, uloge, neprestani telefonski pozivi i pružene šanse da pokažem šta još znam, da odigram i neke drugačije karaktere", rekla je Iva za "Alo" i dodala:

foto: Promo

"Od kada se pročulo da me neće biti javljaju mi se ljudi s takvim komentarima i mole me da kažem da je to šala. Svojim kolegama želim uspeh i radost stvaranja i ne bi bilo pristojno s moje strane da kažem da će moj nedostatak iščašiti seriju. Publika se vezala za Dijanu jer je specifična, a kako tvrde svi ljubitelji "Igre sudbine", niko nikada nije nešto slično tome odigrao. Uloga je izuzetno lepo napisana, a ja sam se potrudila da joj dam specifičan glumački pečat jer ozbiljno shvatam svoj posao i imam čestit odnos prema njemu.

Glumica priznaje da joj je veoma teško što se rastaje od ove uloge.

"Emotivna sam i uvek mi je teško kada se rastajem od nekog lika, to je prirodno i ljudski. Imam veliko poštovanje prema publici i zato znam da će ih jako radovati nešto novo što ću im ponuditi", izjavila je glumica, koju možemo gledati i u seriji "Azbuka našeg života", gde igra Karlu Bruni.

foto: Contrast Studios

