ŽUČNA SVAĐA U EMISIJI Elma zaratila sa Ivom Štrljić, sve joj SASULA U LICE, glumica joj odbrusila: Ne morate da znate ništa o meni

Pevačica Elma Sinanović i glumica Iva Štrljić sukobile su se u emisiji u kojoj su zajedno gostovale i to zbog Ivine tajanstvenosti kada je reč o ljubavnom životu.

- Zamisli da ti uđeš u kuću i da znaš da gledaš onoga koga si ti izabrala, ali od te osobe ti se okreće utroba, koga ne želiš i smeta ti u bilo kakvom smislu. I to sve svesno izabereš zbog nekog društvenog standarda i da mi sutra pričala sa nekim: "E znaš, imam muža, dečka... Trudna sam" - rekla je Dragana Katić

foto: Pritnscreen

- Zato ja zabranjujem da mi se postavlljaju takva pitanja, koja su mi se čitavog života često postavljala. Prvo, oni i ne znaju da li imam partnera, to pitanje se ne računa, jer vi o meni ništa ne znate, prema tome nema potrebe da me to pitate. Je l' mogu da završim - upitala je Iva Štrljić, jer se Elma ubacila.

- Nije fer! Pa, čekajte... Trebalo bi da znamo da li imate partnera ili nemate. Ako nemate, ništa nam niste rekli - kaže Sinanovićeva.

foto: Pritnscreen

- Ne morate vi ništa da znate o meni ako ja to neću da kažem. Ne mora niko da zna, ako ja nešto ne želim da kažem. To je to! Ja ne moram da govorim o sebi ništa što ne mislim da bi trebalo ikog da zanima. Zašto bih ja to govorila? - upitala je Iva.

- Nekako razgovaramo o tome, trebalo bi da se zna, da li smo same ili zauzete - rekla je Elma.

foto: Pritnscreen

- Zašto mora da se zna o meni bilo šta što ja ne želim da se zna? Ja imam pravo na svoj život da ga čuvam strogo onako kako ja mislim da treba - kaže Štrljićeva.

- Pa, dobro. Mnogo si lepa, lepša si uživo, ali treba da znamo da li si zauzeta ili ne - rekla je pevačica.

- Uvek se očekuje da neko bude uguran u neku katergoriju. Svako ima pravo da svoj život iskreira onako on misli da treba. Sredina - zaključuje Iva u emisiji "Magazin In".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

