NERVNI SISTEM MI SE SRUŠIO: Bela Hadid iznela sve PRIVATNE detalje! Odrasla je uz muškarce i trpela TORTURU

Jedna od najuspešnijih manekenki današnjice i po mišljenju mnogih jedna od najlepših žena na svetu, Bela Hadid, otkrila je da je strpela nasilje u emotivnim vezama.

- Odrasla sam uz muškarce, nevezano za to da li je reč o vezama ili porodici, gde su mi stalno govorili da je moj glas manje važan od njihovog glasa - otkrila je manekenka, a zatim se zatim osvrnula na prve ozbiljnije veze koje je imala, te otkrila da nije "umela da se brani".

foto: Profimedia

- Onda je došao period odrastanja, a to što nisam imala granice i nisam umela da se branim, moj glas se nije čuo, veoma intenzivno je uticalo na mene u mojim odraslim vezama, gde bi se moj nervni sistem srušio. Bila je to borba ili beg. Samo bih zaćutala i plakala. To je nešto na čemu sam zaista morala da radim - rekla je Bela.

Ona je naglasila da se stalno vraćala muškarcima i ženama koje su je zlostavljali. Fizičko i mentalno nasilje se uvek ponavljalo, a Bela nije mogla da postavi granice. To se odrazilo na ceo njen život. Granice nije mogla da postavi fizički, emocionalno, seksualno, ali i na radnom mestu.

foto: Profimedia

- Stalno sam udovoljavala ljudima i u svom poslu, bilo mi je važnije mišljenje svih drugih o meni, a ne moje. U suštini, stavljala sam svoju vrednost u ruke svih ostalih - rekla je manekenka.

Bela je takođe otkrila da je ostala zarobljena u "mračnoj rupi" jer je pristala na sve što se od nje tražilo i dala "sve što je imala" svom poslu. U razgovoru sa Amandom de Kadenet na "The VS Voices Podcast-u", rekla je kako je konačno odlučila da napravi promenu nakon što je prošle godine dostigla šokantno nizak nivo samopouzdanja.

- Stalno radite 14 sati dnevno, zovu vas i govore: "Možemo li da je dobijemo još tri sata?" Pomeraju moje granice i ja sam tamo do ponoći i sutra moram na let. Radila sam šest emisija dnevno sa temperaturom - rekla je Hadid.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Nportal

