KRALJICA JE POSTALA ZBOG JEDNE AMERIKANKE, A NA TRONU JE VEĆ 70 GODINA! Kraljica Elizabeta je poznata i po ovim stvarima

Britanija je imala dve kraljice koje su dugo vladale: Elizabetu Prvu, koja je na tronu bila 45 godina, i kraljicu Viktoriju, čija je vladavina trajala 64 godine. Sve ih je nadmašila Elizabeta Druga, čiji platinasti jubilej, 70 godina vladavine, čitav svet slavi ovog 11. juna, kad je kraljici 96. rođendan.

Nikad nijedan vladar nije toliko vladao Britanijom. Ako bude na prestolu još dve godine, kraljica će nadmašiti i Luja Četrnaestog, Kralja Sunce, i time postati najduži vladar u evropskoj istoriji. Princeze Elizabeta i Margareta od Vindzora, ćerke budućeg britanskog kralja Džordža Šestog, nisu bile spremne za kraljevski život kad je njihov stric Edvard Osmi naglo abdicirao u aferi "gospođa Simpson", kada se venčao sa američkom raspuštenicom, što je tada smatrano velikim skandalom.

Edvard se zvanično odrekao prestola zbog ljubavi, njegov brat je nevoljno seo na presto 1937, a njegova najstarija kćer Elizabeta, zvana Lilibet, postaje britanska kraljica 1952. i nosi ime Elizabeta Druga. Dok se ljubitelji monarhije oduševljavaju maratonskom serijom "Kruna", koja prati njen život od ranih dana, postoji nekoliko detalja o vladarki koji su manje poznati, ali ništa manje zanimljivi.

DVA PUTA SLAVI ROĐENDAN

Monarhinja je rođena 21. aprila, kad slavi privatno, u krugu porodice. Nacija obeležava njen dan rođenja 11. juna, jer je uobičajena praksa da monarsi rođeni u hladnijim mesecima proslavljaju rođendane kad je vreme toplije.

Ceremonija se zove "Trouping the Colour" i to je vojna parada sa 1.400 paradnih vojnika, 200 konjanika i 400 muzičara, koji uz fanfare najavljuju kraljičino rođenje. U mlađim danima Elizabeta Druga je i sama sedela na konju, u uniformi. Kasnijih godina obilazila je svoje trupe kočijom, od Bakingemske palate do Vajthola.

ODEĆA, ŠEŠIRI, TAŠNE

Kao mlada vladarka, Elizabeta Druga odevala se protokolarno elegantno, a tokom godina njen zaštitni znak su postali kostimi, haljine i šeširi izrazito upadljivih, jarkih boja. To nije samo pitanje ukusa već i kraljičine bezbednosti: ona mora odmah da se vidi u masi!

Pedeset godina nosi crne tašne britanskog brenda "loner" i ima ih više od 200. Torba nije samo deo garderobe već kraljica njome signalizuje svojoj pratnji šta želi da uradi, svaki svoj budući korak. Prateći pokrete torbe, obezbeđenje postupa po njenoj želji. Ako je spusti na sto - želi da ode. Spusti li je na pod - traži da joj prekinu dosadnog sagovornika. Kad je na odmoru, voli da poveže maramu, kao i svi ženski članovi kraljevske porodice.

KOLIKO JE BOGATA? Kraljica Elizabeta Druga prvi je monarh u istoriji koji slavi platinasti jubilej - 70 godina vladavine, a prema starijoj proceni magazina Forbs, njeno lično bogatstvo iznosi oko 500 miliona funti. Najveće blago vezano za kraljevsku porodicu, kao što su Bakingemska palata, zamak Vindzor, kraljevska kolekcija umetničkih dela i krunski dragulji pripadaju naciji i kraljica je samo njihov čuvar, ali Elizabeta Druga može da bude zadovoljna i ličnim imetkom. Posedi i pokretna imovina koje poseduje vrede nekoliko stotina miliona funti, a postoje i nekretnine koje nikad nisu procenjivane, kao što su zamak Balmoral, Sandringam haus i zamak Mej. Kraljičina lična umetnička zbirka vredi čitavo bogatstvo, kao i nakit i impozantna kolekcija markica koju je počeo da stvara još njen deda Džordž Peti. Tu su i ergele trkačkih konja i akcije o kojima znaju samo brokeri i njeni najbliži. Ima više od 100 kočija sa 30 konja, kao i osam limuzina. Biograf kraljevske porodice Tim Hild ranije je rekao da ne veruje da kraljica Elizabeta ikad koristi novac, kao i da najverovatnije nema kreditne kartice i čekovnu knjižicu, a da je za plaćanje uvek zadužen neko iz pratnje.

PSI I KONJI

Od detinjstva navikla na konje i pse, Elizabeta Druga je veliki poznavalac i ljubitelj ovih životinja. Odlična jahačica, posedovala je konje za trke i uzgoj. Omiljena ždrebica bila joj je Burmez i na njoj je obilazila trupe.

Od pasa je uvek bila okružena s nekoliko velških korgija, jer je prvog ove rase, Suzan, dobila od oca. Svi ostali korgiji su Suzanini potomci, a ukrštanjem korgija i jazavičara kraljica je stvorila novu pasminu - dorgi.

LICE SA POŠTANSKIH MARKICA

Njena vladavina je toliko duga da se četiri od pet Britanaca nisu ni rodili kad se krunisala 1953. u Vestminsterskoj opatiji. Zato je gotovo nezamislivo neko drugo lice na britanskom tronu - jer ih kraljica sedam decenija gleda s novčanica, kovanica i poštanskih markica.

PETNAEST PREDSEDNIKA VLADE

Boris Džonson je petnaesti premijer kome je kraljica dala mandat da sastavi vladu. Od ostalih 14 mnogi su i sami istorijske ličnosti: ser Vinston Čerčil, Entoni Idn, Harold Makmilan, Edvard Hit, dama Margaret Tačer, Džon Mejdžor i Toni Bler. Obožavala je Čerčila, a s Margaret Tačer imala je prilično neslaganja.

VLASNICA SVIH LABUDOVA

Poseduje veliko bogatstvo, ali je i vlasnica svih nemih labudova u Velikoj Britaniji. Ova tradicija potiče još od 12. veka i do danas se održava ceremonija Swan upping svakog ponedeljka treće nedelje u junu.

U srednjem veku labudovi su bili delikates, Henri Osmi Tjudor voleo ih je na trpezi. Kraljica je zvanični čuvar labudova na Temzi, a jedini koji smeju da ih pojedu su studenti Kembridža, i to samo 25. juna. Osim labudova, vladarka poseduje kitove, jesetre i delfine u oblasti od tri milje od britanske obale.

ZAMRŠENO FINANSIRANJE

Zvanično se monarhija finansira od poreskih obveznika, ali ova svota nije posebno velika s obzirom na ukupnu sumu koja se godišnje dodeljuje kraljevskoj porodici. U Britaniji postoji "Krunska imovina", tvorevina korporativnog karaktera, koja nije ni državno ni privatno vlasništvo. Odatle kraljevska kuća dobija grant kao postotak godišnjih prihoda, što je ogromna, neutvrđena suma novca.

Takođe su nepoznate i mnoge kraljičine privatne investicije. Uz vrednost njenih nekretnina, nakita i umetničkih predmeta, smatraju je najbogatijom osobom na svetu.

NEMA PASOŠ

Elizabeta Druga ne poseduje ni pasoš ni vozačku dozvolu, jer ih svi dobijaju u njeno ime. Ipak, ona je sjajan vozač, pogotovo na brdovitoj teritoriji zamka Balmoral u Škotskoj, gde sama vozi svoje "lendrovere" i "rendž rovere" preko stena i potoka. Jedina je vladarka koja je u Drugom svetskom ratu služila svojoj zemlji kao auto-mehaničarka i vozač kamiona. Većinu zvaničnih stranih gostiju sama vozi kad su u Škotskoj, a "cipele za šetnju" su obavezni deo autfita koji se preporučuje za boravak u prirodi.

BOND KRALJICA

Pristala je da se lično pojavi u skeču s Danijelom Krejgom kao agentom 007 za potrebe otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. Kraljica je prošetala s glumcem hodnicima Bakingemske palate i ušla s njim u helikopter. Oboje su padobranima skočili na stadion Vembli pred prepuno gledalište, ali je ipak u ove svrhe to uradila kaskaderka.

