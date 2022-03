PREVAZIŠLA SEBE! KIM KARDAŠIJAN DOŠLA NA REVIJU OBLEPLJENA TRAKOM: Sve vreme se plašila da će se POCEPATI kad sedne

Kim Kardašijan istakla je svoje obline pojavivši se na Balensijaginoj reviji tokom Paris Fashion Weeka u nedelju, a za tu priliku obukla je pripijeno odelo napravljeno od trake.

Zvezda rijalitija "Keeping Up With the Kardashians" nosila je kombinezon od žute trake koja podseća na onu policijsku s pozivom na oprez, ali je ova umesto natpisa "pažnja" na sebi imala ispisano ime modne marke.

Izgled je upotpunila Balensijaginom torbom Hourglass, takođe ukrašenom trakom, i crnim sunčanim naočarama.

"Plašim se da će se pokidati kada sednem", priznala je Kardašijan novinarima na reviji te upitala: "Da li da pustim da se pocepa?"

Izlazak u Parizu je usledio samo nekoliko dana nakon što je sudija u Los Anđelesu proglasio njenu slobodu od Kanjea Vesta okončavši njihov razvod.

Rijaliti zvezda takođe je vratila svoje ime - odnosno obrisala dodatak Kanjeovog prezimena Vest.

Kardašijan je podnela zahtev za razvod od repera u februaru 2021. godine, a zajedno maju četvoro dece: osmogodišnju Nort, šestogodišnjeg Seinta, četverogodišnju Čikago i dvogodišnjeg Psalma.

