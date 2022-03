BILA JE ŽRTVA VRŠNJAČKOG NASILJA! Danas jedna od najlepših naših glumica, kao dete bila je zlostavljana, a razlog je JAKO BOLAN!

Glumica i model Teodora Bjelica odrastala je u detinjstvu samo sa majkom, poznatom glumicom Gordanom Bjelicom, a razlog za to je činjenica da je njen otac poznati vojni komentator i ratni izveštač, Miroslav Lazanski, nikada nije priznao.

U toku odrastanja, baš zbog toga što oca nikada nije upoznala, bila je žrtva vršnjačkog nasilja i zlostavljanja. Ovo je mladoj glumici pomoglo da očvrsne i izgradi se kao jaka stabilna i zrela ličnost.

- Mama i ja smo bile same, ali ja to nikad nisam tako doživljavala. Ipak, deca u osnovnoj školi stalno su me pitala gde mi je tata, a ja sam ih nervirala govoreći da imam porodicu, da smo porodica mama i ja, kao što su to tata i dete, mama, tata i dete, tata i tata ili mama i mama. Tada sam shvatila da ne bi trebalo da imam predrasude ni prema istopolnim zajednicama, ni ljudima drugih vera i boje kože – ispričala je Teodora za magazin Gloria i dodaje:

- Sazrevajući, neminovno se suočavaš sa nekim stvarima, preispituješ sebe, i verujem da će toga ubuduće biti sve više. Ali uvek kažem da se nikad ne zna zbog čega je nešto dobro, jer sve to nekako Bog namesti. Ništa se ne dešava slučajno. I kakav god uspeh da postigneš mnogo je draži ako si ga postigao sam. Danas mi je smešno kada me pitaju da li mi je mama pomogla u glumi, da li me gura.

Ipak, glumici je danas teško što svog oca nikada nije upoznala, a vest o njegovoj smrti potresla ju je. Ona se na sahrani svog oca, koji se upokojio 5. avgusta prošle godine, nije ni pojavila, a kako se tada pisalo to je bila samo njena odluka, čak iako nije krila da joj je u životu očinska figura jako nedostajala.

