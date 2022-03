NAKON MOŽDANOG UDARA, POZNATI GLUMAC DONEO TEŠKU ODLUKU: Alen Delon se opredelio za EUTANAZIJU! Sin mu obećao da će biti UZ NJEGA

Entoni Delon potvrdio je da je svom ocu Alenu Delonu obećao da će biti uz njega onog dana kada čuveni francuski glumac odluči da više ne živi.

Podsetimo, od kada je 2019. godine doživeo moždani udar, Alen Delon (86) je u svojim izjavama imao nekoliko aluzija na kraj života, a u javnosti se pominjalo da će se najverovatnije odlučiti za eutanaziju.

foto: Profimedia

Mlađi Delon je u intervjuu za RTL, govoreći o novoj knjizi posvećenoj njegovoj porodici "Između psa i vuka", otkrio da je dao obećanje svom ocu da će ga pratiti i pomoći mu u danu kada odluči da ne živi više.

Glumac je već imao takvo iskustvo pre nešto više od godinu dana, kada je umrla njegova majka Natali, januara 2021.

"Tačno je da sam ispratio mamu. Istina je da je odlučila da umre kako je i živela, odnosno da će reći kada to odluči, pa je izabrala eutanaziju", rekao je Entoni.

foto: Profimedija

Na sreću, kako dalje priča, nisu pribegli tom procesu.

"Kažem na sreću, jer je sve bilo spremno. Imali smo osobu...", nastavlja on o ovoj praksi koja još uvek nije dozvoljena u Francuskoj, ali je redovno u središtu javne debate.

"Istina je da bi nam bilo teško da je držimo za ruku i gledamo kako je život napušta. Dakle, ne kažem da je poslednja noć bila laka, ali poslednji sati jesu zato što je otišla u miru", nastavlja Delonov sin.

foto: Profimedia

"Moj otac je bio zaista dirnut ovim. Bila je tu Mirel, i moja majka. Njegove dve Valkire, kako ih zovem. Da, istina je, to me je pitao", objašnjava on u delu intervjua koji je RTL objavio.

Posle moždanog udara, Alen Delon je povratio snagu boraveći u Švajcarskoj, čije državljanstvo ima već preko dve decenije, i svog francuskog utočišta u Dušiju. Retko se pojavljuje u javnosti. Govorio je u dokumentarcu prošlog jula i došao je da se pozdravi sa svojim kolegom Žan-Polom Belmondom u crkvi Sen Žerman des Pré prošlog septembra, pozdravljajući okupljene.

foto: Profimedia

"Ne bi bilo loše i da smo obojica otišli zajedno", rekao je tada.

Prošlog januara, za prvu godišnjicu smrti Natali, njegove supruge i Entonijeve majke, poslao nam je dirljivu poruku: "Već godinu dana... ljubav za Natali i za sve one koji su poznavali i voleli".

(Kurir.rs/B92)

Bonus video:

02:30 NAŠ GLUMAC SNIMA ITALIJANSKU SERIJU: Obišao Milano, Sardiniju i Rim, ima samo jedan ZAKLJUČAK