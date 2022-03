UDARIO ME PIJAN, PA VIKAO NA MENE: Najpoznatija plavuša Holivuda na BIZARAN način upoznala MUŽA, zbog kojeg je završila u ZATVORU

Možda ste videli Ris Viderspun (46) kako se šepuri hodnicima Harvardskog pravnog fakulteta kao živahnu plavušu koja je odmah osvojila televizijske ekrane. Ipak, njen glumački talenat samo je jedan aspket njene karijere koja konstantno raste.

Ris Viderspun je rođena u Nju Orleansu, u Luizijani, 1976. godine u porodici Džona Viderspuna, otorinolaringologa, i Beti Viderspun, profesorke koja je predavala medicinskim sestrama. Prvih pet godina života glumica je provela u Nemačkoj, gde joj je otac služio kao vojni hirurg, a kasnije je njena porodica život započela u Nešvilu, u Tenesi. Od malih nogu, Ris Viderspun je pohađala školu za devojčice. Ona se na Instagramu pohvalila fotografijom iz školskih klupa:

"I sa sedam godina imala sam plan", napisala je glumica.

U detinjstvu je ova glumica radila kao model i pojavljivala se u reklamama. 1991. debitovala je na velikom platnu, glumeći u filmu "Čovek na mesecu". Ta drama o odrastanju bila je hvaljena, a Ris Viderspun je za svoje izvođenje pobrala velika priznanja.

Ris Viderspun se 1999. udala za glumca Rajana Filipea s kojim je dobila sina i ćerku. Par se rastao 2008., ali navodno su i dalje dobri prijatelji koji rođendane svoje dece uvek slave zajedno.

Nakon pomalo burnog ljubavnog života, glumica je sreću pronašla s agentom za talente CAA, Džimom Tutom. Ovaj par je u braku od 2011. godine, a njihov slatki susret bio je daleko od tradicionalne bajke.

"To se dogodilo iz vedra neba. Jedan pijani tip me udarao, pravio je od sebe takvog idiota, vikao na mene", prisetila se glumica toko intervjua za "El" 2012. godine. Viderspun je tada nastavila:

"Džim je prišao i rekao, molim te, oprosti zbog mog prijatelja. Upravo je raskinuo s nekim. On je bio stvarno dobar prijatelj, izvukao ga je iz te situacije. Moj suprug je divna osoba", rekla je tada Ris.

Džim Tut i Ris započeli su vezu 2010., a venčali su se 2011. godine. Godinu dana kasnije, dobili su sina Teneseja Tuta.

Ris Viderspun i i njen suprug Džim jednom su noć proveli i u zatvoru.

"Očito sam popila jedno piće više i mnogo mi je neugodno zbog stvari koje sam rekla", rekla je glumica u izjavi za CNN.

"Bila je to definitivno strašna situacija i bila sam uplašena za svog muža, ali to nije opravdanje. Bila sam bez poštovanja prema policajcu koji je samo radio svoj posao. Nemam ništa osim poštovanja prema policiji i jako mi je žao zbog ponašanja", priznala je nakon incidenta 2013. godine glumica.

Mnogi su se pitali kako to da je ova glumica toliko bogata, jer vrednost njenih nekretnina iznosi više od 400 miliona dolara. Naime, veliki dio njene zarade dolazi od prošlogodišnje prodaje "Hello Sunshine" - njene uspešne producentske kuće koja stoji iza filmova, serija i emisija poput:

"Big Little Lies", "Little Fires Everywhere" i "The Morning Show", prenosi "Kosmopolitan". Kompanija je osnovana 2016. pa je Ris u tom trenutku imala znatnu zaradu već u džepu.

Dženifer Eniston i Ris Viderspun su velike prijateljice privatno, i koleginice sa seta serije "The Morning Show".

"Upoznale smo se na snimanju 'Prijatelja', glumila sam njenu sestru. Imala sam 23 godine i tada sam taman dobila dete", rekla je Viderspun za "Pipl", i dodala:

"Dojila sam Avu na snimanju, a Dženifer Eniston se samo čudila svemu i divila se tome kako uspevam držati sve konce u svojim rukama", dodala je glumica tada.

Viderspun je naučila pevati za ulogu Džun Karter Keš za film "Walk the Line", koji prikazuje život legende kantri muzike - Džonija Keša.

"Nikad pre nisam pevala profesionalno", rekla je u emisiji "Late Night s Conan O'Brien". "Vežbali smo. Išla sam na časove pevanja, a onda smo snimili album u roku od šest meseci", rekla je glumica.

Inače, malo ko zna da je najpoznatija plavuša holivuda zapravo brineta? Iako verovatno poznajete i volite Ris Viderspun kao plavušu, to nije njena prirodna boja kose.

(Kurir.rs/Net.hr)

Bonus video:

01:21 AMERIČKI GLUMAC NAPUSTIO HOLIVUD ZBOG KARIJERE U SRBIJI Želi da pomogne našim glumcima i da jednog dana postane srpski Barak Obama