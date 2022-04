IMA TRAUME IZ ZATOVRA! Miodrag Radonjić otkrio da li je ženskaroš, pa progovorio o svojoj ulozi: Razmišljam da se penzionišem!

Glumac Miodrag Radonjić je prepoznatljiv po ulozi kriminalca Baće iz filma “Južni vetar”, uskoro će ga publika videti u novom ostvarenju, ali on kaže da mu ipak najviše prija uloga oca u kojoj se ostvario pre dve godine.

Miodraga Radonjića smo zapamtili i zavoleli po ulozi kriminalca Baće iz filma “Južni vetar”, međutim, on nastavlja da se penje stepenik više ka novim izazovima, sada i kao producent u novom filmu “Indigo kristal”.

U toku je završna faza snimanja filma koji je i prvenac mladog reditelja Luke Mihailovića, a Miodrag Radonjić je preuzeo na sebe i ulogu producenta. Iako još uvek mlad, ipak se našao u novoj situaciji u kojoj je jedan od iskusnijih na snimanju jer glumačka podela je takva da ima i mnogo mlađih od njega.

Kroz smeh nam je ispričao kako se oseća sad kao “mator” glumac pored mlađih kolega.

- Užasno, razmišljam da se penzionišem (smeh). Šalu na stranu, na snimanju smo izgradili odnos pun poverenja. Neke od njih sam znao i pre, ali sad smo se zbližili i stvorili smo jedan odnos pun razumevanja i poverenja - rekao je Miodrag za “Blic”.

Miodrag i njegova devojka Milica Mikić postali su roditelji u decembru 2020. godine, a na pitanje da li mu je novonastala uloga oca pomogla da napravi ovu ulogu, glumac kaže, da je više imao odnos starijeg brata nego očinske figure.

- Glumim tipa koji izlazi iz zatvora, propustio je možda i najvažniji period u životu, to odrastanje u svojim dvadesetim, i poprilično nespremno i nesnađeno izlazi u stvarni svet, a vuče i određene traume zbog života unutar zatvora, ali i zbog nekih stvari napolju na koje nije mogao da utiče. Pored socijalne drame, postoje elementi i psihološke drame - ispričao je Radonjić za “Blic”.

Inače, Miodrag se nedavno osvrnuo i na ulogu oca koja mu je kako je ispričao najlepša.

- Uloga oca je najlepša, a nije najteža (smeh). Slobodnog vremena nemam previše ali se trudim da izbalansiram sve što treba i kada budem imao prilike otićiću i na odmor. Praktikujem da provodim što više vremena sa svojom porodicom koliko je to moguće - rekao je nedavno glumac.

Inače, i u filmu “Južni vetar” Radonjić je glumio kriminalca, kao i ženskaroša te je tada rekao da sa privatno potpuno razlikuje od tih likova.

- U privatnom životu nisam ženskaroš kao Baća. Za razliku od njega, ja volim čvrstu i stabilnu vezu s devojkom, često menjanje partnera ne može da zadovolji moje emotivne potrebe. Čovek je stvoren da pored sebe ima nekog kome može potpuno da veruje i da mu bude podrška, ali i da ga kritikuje kada treba – rekao je jednom prilikom za “Blic” Miodrag.

S obzirom na to da se specijalizovao za uloge ljudi sa one strane zakona, kaže da privatno, ne poznaje mnogo takvih ljudi.

- Ne morate vi lično da poznajte takve likove, možete i kroz literaturu ili druge filmove da dođete do njih. Razgovarao sam nekim povratnicima iz zatvora, jedan od njih se čak i pojavljuje u filmu. Pomoću toga sam uspeo da obogatim ovu ulogu. Kao što mi je rekao jedan kolega, svaki dobar film počinje tako što se neko vraća ili iz rata ili iz zatvora - iskren je Miodrag.

U filmu Miodrag sarađuje sa kumom Ninom Janković, i kako sam kaže, puno je lakše sarađivati sa bliskim prijateljima. Inače, Nini je on bio svedok na venčanju sa s Matijom Dičićem 2014. godine, a Nina je krstila njegovog sina u Hramu Svetog Save, u januaru ove godine.

- U takvim poslovima ne postoje mane. Možete da budete krajnje otvoreni, čak i ako dođe do nekih nesuglasica, to poznavanje i ta intimnost dovodi do toga da možeš da izgovoriš sve što misliš i da dođeš do nekog rešenja za problem koji se dešava - ispričao je Miodrag.

U producentske vode Miodrag Radonjić se upustio iz kreativnih razloga, međutim na snimanju se više trudi da bude glumac, pogotovo kad ima izazovnu ulogu baš kakva je ova koju igra sada.

Miodrag je nedavno za “Blic” ispričao i koliko mu je teško i da igra glavnu ulogu i da bude producent.

- Dosta je naporno baviti se i produkcijom i igrati u filmu koji producirate. Trudim se da pokrijem sve što mogu i kao producent a sa druge strane da ne zapostavim kontinuitet lika i priču, da odvojim ono što je manje važno od onoga što je bitnije. Naravno da imam veliku pomoć i od svih ostalih članova ekipe, kao i od Avramovića kao koproducenta, tako da je to za mene veliko olakšanje - rekao je Miodrag nedavno.

