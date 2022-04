NIJEDNA TRAUMA NIJE SLOMILA OPRU VINFRI! Svaki njen intervju PRODRMA SVET jer joj se slavni ispovedaju kao da je SVEŠTENIK!

Opru Vinfri smatraju najmoćnijom ženom na svetu, najslavnijom ženom crne rase. Moćnija je i od predsednika Amerike. Ima milione sledbenika i poštovalaca, njoj se veruje. Višestruko talentovana, potpuno sama je uspela da postane neverovatno bogata i moćna.

Ona utiče na svetsku kulturu više nego bilo koji univerzitet, političar ili verski vođa. Možda je samo papa uticajniji. A taj program je samo deo njenih aktivnosti, jer je ona i sjajna glumica, producent, pisac, filantrop i borac za ženska prava. Spontana, harizmatična, duhovita, zabavna i obrazovana, otvorila je put novoj vrsti TV programa: ispovesti. Njen način razgovora liči na javnu psihoterapiju, gde ona s najslavnijim ličnostima na svetu razgovara o njihovim privatnim problemima, od droge do seksa. Kao da je u svojoj dnevnoj sobi, ima svoj način da joj otvore dušu, da ih analizira, uteši, bez kritikovanja, uz poštovanje. A došla je, bukvalno, s društvenog dna.

GOSPOĐICA ISUS

Pre 68 godina rođena je u krajnje siromašnoj porodici u Košjuku, mestašcu države Misisipi. Živela je naizmenično kod majke, bake i oca. Vernita Li, njena majka, želela je da pobegne iz malog mesta i ostavila je trogodišnju Opru kod bake Heti Me. Baka ju je naučila da čita, piše, računa i da redovno ide u crkvu. Prozvali su je "gospođica Isus". Živele su na farmi, igrala se s prasićima, deca u školi je nisu volela zbog skromnog porekla, ali su nastavnici cenili pametnu devojčicu.

Kad se majka zaposlila radeći po kućama, uzela ju je od bake i njih dve počele su da žive s majčinim ljubavnicima. Iz takvih veza rađala su se Oprina polubraća i polusestre, a njihovi očevi redovno su napuštali porodično gnezdo. Tada je prepuštena svom ocu Vernonu i maćehi Zelmi, koji nisu imali dece. Oni su pozitivno uticali na nju terajući je da čita po jednu knjigu nedeljno i prepriča je. To je mnogo doprinelo njenom umeću pisanja, tako da je sa samo sedam godina osvojila nagradu od 500 dolara.

TRAUME ZA CEO ŽIVOT Nažalost, ponovni odlazak kod majke doneće Vinfrijevoj traume koje nikad nije zaboravila. Majka je radila po ceo dan i ostavljala ćerku bebisiterkama, u stanu večito punom prijatelja i rodbine. Opra je imala samo devet godina kad ju je silovao 19-godišnji rođak kome je poverena na čuvanje. Seksualno su je zlostavljali i ujak, majčin dečko i porodični prijatelj.

Što je najgore - ćutala je o tome. Utehu je nalazila u učenju i dobila je stipendiju za prestižnu srednju školu u Milvokiju. Bila je jedina devojčica crne rase i ismejavali su je zbog odeće i boje kože. Počela je da krade od majke novac da bi se bolje oblačila. Izlazila je sa starijim mladićima i vodila dvostruki život. Shvativši da ne može da je kontroliše, majka ju je ponovo poslala ocu i maćehi u Nešvil. Imala je 14 godina i bila je trudna. Rodila je dečaka, koji je umro nakon dve nedelje.

BITKA S KILOGRAMIMA Opra se preko 30 godina bori s prekomernom težinom, i to javno, pokazujući publici rezultate i govoreći o njima. Objavila je da ima poremećaj rada štitne žlezde i spor metabolizam. U ranijim godinama bila je na raznim dijetama, od sokova do teških vežbi. Uspevala je da smrša, ali su se kilogrami uvek vraćali. Najteža je bila 1992, kad je imala čak 120 kilograma. Uvek kad bi smršala, bila je pomalo "drčna" i savetovala druge da je dovoljno samo manje jesti. Međutim, čim bi se nakon dijete normalno hranila, opet bi brzo dobijala na težini. Kako su godine prolazile, priznala je da lagano gubi bitku i da jedino što može da uradi za svoje zdravlje jeste da ne pređe granicu preko "stotke". Istovremeno, objasnila je da je ključ zdrave ishrane - izbalansiran život. - Moja težina nije rezultat toga koliko jedem ili vežbam, čak ni lošeg rada štitne žlezde. Problem je što moj život nije uravnotežen. Previše radim, premalo se zabavljam i nemam vremena da se smirim. Pustila sam da bunar presuši - rekla je iskreno.

SPAS U RADU

Smrt deteta - ispostaviće se jedinog - prodrmala je Opru. Počela je da obraća pažnju na izgled i ponašanje. Završila je srednju školu i počela studije komunikacija na univerzitetu u Tenesiju. Tada je počela da radi na lokalnoj radio-stanici, gde su je čuli ljudi iz televizije CBS i ponudili joj posao. Imala je 19 godina kad je započela jutarnji program "Ljudi pričaju".

Već tada primećen je njen dar za intervjue na sve bitne teme. Sedam godina je radila ovu emisiju, a onda su joj njena disciplina i ambicija raširile krila. Snimila je sama nekoliko tok-šou emisija i poslala ih u Čikago. Odmah su je zaposlili. Tako je 1985. počeo slavni "Šou Opre Vinfri", koji je tokom trajanja do 1998. oborio sve rekorde gledanosti. Shvatila je brzo da postati slavan znači kretati se u društvu slavnih. Pozivala ih je u goste i naterala ih da joj se poveravaju. Za godinu dana zaradila je 30 miliona dolara. Istovremeno je snimila i svoj prvi film "Boja purpura" Stivena Spilberga, glumeći debelu ženu bez jednog oka. Nominovana je za Oskara.

TRI DECENIJE SA JEDNIM MUŠKARCEM Slavna voditeljka nikad se nije udavala niti imala dece, ali je 33 godine u čvrstoj i srećnoj vezi s biznismenom Stedmanom Grejemom. Upoznali su se 1986. na jednoj dobrotvornoj priredbi, razgovarali o braku nekoliko godina kasnije i - prestali da pričaju o tome. Dobro im je ovako. - Ne želim da se udam - kaže Opra: - Znate šta bi nam se u tom slučaju dogodilo? Ne bismo više bili zajedno. Biti udata žena je tradicionalna uloga, a to nije za moj način života. Dobro poznaju jedno drugo. Ona zna da je on tradicionalno vaspitan, a on zna da je ona jaka i moćna žena koju je teško naterati na obaveze porodičnog života. To ga ni najmanje ne plaši, jer ima svoja interesovanja i posao. Stedman joj je podrška do te mere da svoju devojku vidi kao buduću predsednicu Amerike. Na dodeli jedne nagrade direktno mu se obratila rečima: "Stedmane, ti si najdivniji čovek s velikim integritetom. Hvala ti što mi pomažeš da budem ono što jesam i ono što ću biti."