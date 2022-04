NEOBORIVI DOKAZ: Konstraktin sto korišćen i pre rata u Ukrajini, a gledamo ga STALNO U JEDNOJ EMISIJI

Polemika oko vaskršnjih fotografija srpske predstavnice na Evroviziji Ane Đurić Konstrakte ne jenjava.

Tviter je sada ove praznične fotografije označio kao "potencijalno osetljiv sadržaj" nakon što su brojni korisnici te mreže osudili scenografiju jer je sto za kojim Konstrakta sedi u obliku latiničnog slova Z. Ovo slovo su mnogi povezali s početkom invazije na Ukrajinu zbog toga što je ruska vojska koristila upravo takav simbol i često ga isticala na tenkovima kako bi se na taj način raspoznavali. Osim u ovom kontekstu, neki tviteraši su ga poistovetili i sa nacističkom svastikom, što je izazvalo posebno ogorčenje i negativne komentare javnosti.

Inače, da bi neka objava postala označena kao neprimeren sadržaj na Tviteru, kao što je to slučaj sa ovim Konstraktinim fotografijama, potrebno je da stigne veliki broj prijava korisnika za objavu koju smatraju neprimerenom. Tviter tada donosi odluku da li će staviti znak upozorenja na objavu ili je čak u potpunosti obrisati. U ovom slučaju na fotografiju naše predstavnice, koja je objavljena i na zvaničnoj stranici Evrovizije, stavljen je znak upozorenja.

Konstrakta se o ovoj odluci Tvitera neće javno oglašavati, što su u izjavi za Kurir potvrdili sa Javnog servisa.

- Ana se neće javno oglašavati o ovom pitanju. Sve što smo imali da kažemo na ovu temu istaknuto je u zvaničnom saopštenju za javnost - naveli su oni. Ipak, Konstrakta je na indirektan način iznela svoje mišljenje u tri objave na svom Instagram storiju. Naime, ona je u svom stilu odgovorila da je čitava afera oko slova Z u editorijalu u stvari teorija zavere.

- Danas sam shvatila, ipak je ravna! Tupak je živ! I svemir je ravan! - napisala je Konstrakta.

Konstrakta je ovim kratkim objavama očigledno želela da opiše besmisao napada i insinuacija korisnika društvenih mreža koji kreiraju teorije zavere, jer bi onda trebalo verovatno da verujemo i da su zemlja i svemir ravne ploče i da je reper Tupak ipak živ.

Nešto kasnije, umetnica je na svom privatnom Instagram profilu pokazala da je ovakvi zluradi komentari ne dotiču, te da ona sa svojom ekipom vredno radi i na svakodnevnim probama uvežbava nastup za Torino.

Inače, kako Kurir ekskluzivno saznaje, sporni stočići s fotografija koristili su se u emisiji "Čas anatomije" na RTS još 2020. godine, što je i sam Javni servis istakao u svom saopštenju za javnost.

- Stolovi na fotografiji se više od tri godine koriste za potrebe naših emisija, a u ovom slučaju su iskorišćeni za samo jedno fotografisanje - navodi se u saopštenju, što možete videti i na fotografijama koje vam donosimo u okviru teksta.

Ipak, otkad je ova priča izašla u javnost, mnogo je više komentara u kojima tviteraši brane našu predstavnicu na Evroviziji i pružaju joj podršku u jeku skandala u koji je upletena. Jedan od onih koji apsolutno podržavaju Konstraktu je i Marko Kon, koji smatra da ovom slučaju ne treba pridavati veću pažnju.

- Dok god to nije zvanični stav, to je fenomen društvenih mreža da nešto proglašavaju a da ih niko ništa ne pita. Lepota je u oku posmatrača. Ja to ne bih tumačio tako. Šta da je pobedila Zorja, da li bi mogla da se potpiše svojim imenom - upitao se Kon na TV Prva.

