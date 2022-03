ANA ĐURIĆ KONSTRAKTA ZA KURIR: Drago mi je što me porede s Marinom Abramović! Referenca na njenu umetnost je očigledna

Plasman na Evroviziji je van naše moći. Mi ćemo se truditi da to što bolje iskomuniciramo, ali opet jasno je svima da to nije nešto na šta mi možemo da utičemo

Ana Đurić Konstrakta glavna je tema u javnosti otkako je pobedila na nacionalnom izboru za Pesmu Evrovizije koji je organizovao RTS.

Internet se ne smiruje i pun je duhovitih poruka koje se odnose na njen lik i pesmu "In corpore sano", s kojom će nas predstavljati u Torinu u maju.

U razgovoru za Kurir Konstrakta je pričala o svojim utiscima nakon pobede, šalama na njen račun i predstojećoj Evroviziji u Italiji.

foto: Damir Dervišagić

Na početku razgovora otkrila nam je da se nakon pobede dobro oseća, a na pitanje kako je zadovoljna time kako je sve iskonstruisano posle nastupa i pobede, s obzirom na njeno umetničko ime, Konstrakta uz osmeh kaže:

- Kako je iskonstruisano? Pa to što je iskonstruisano je van moje kontrole (smeh), ali zadovoljna sam učinkom.

Pesma "In corpore sano" golica svojim metaforama i direktnošću, a mnogi su stavili prst na čelo posle slušanja. Svakako, niko nije ostao ravnodušan. Imamo zdrav duh, ali gde je nestalo zdravo telo, a umetnica ima jasan stav o tome da je pesma "naterala" ljude da se zamisle.

- Očigledno da jeste, budući da se danima o tome diskutuje, i to je ono što je vredno - rekla je umetnica.

foto: Damir Dervišagić

Ovih dana se mnogo spekuliše kako će Konstrakta nastupiti na Evroviziji, odnosno šta će poneti od rekvizita i šta će koristiti na bini. Tako se naš poznati brend posuđa ponudio da joj pokloni bokal i lavor koji bi bili deo nastupa.

- To još nismo rešili, u principu ovo s "Metalcem" je ispao lep gest, s jedne strane, to ćemo da rešimo... Sve zavisi i kakvi su uslovi u Torinu - rekla je.

Kada se radi o Konstrakti, neizostavno je i pitanje o čuvenoj zdravstvenoj knjižici:

- To je iz raznih razloga, ali pošto je ovo sad pitanje kulture, ne bih ulazila sad u politiku... Super je što je pokrenuta diskusija na tu temu, to je ono što se meni sviđa u celoj toj priči, a sad ovo je malo ozbiljnija tema i nek ostane na tome.

foto: Damir Dervišagić

Mnogi su njene stihove "umetnica mora biti zdrava", kao i njen nastup na festivalu Pesma za Evroviziju 22 uporedili s Marinom Abramović, a Konstrakta na to kaže:

- Naravno, mislim da je referenca na njemu umetnost očigledna.

S obzirom na to da je preko noći dospela u vrh trending listi, te da su očekivanja od nje velika, pitali smo je koliko je to opterećuje.

- Pa do mene je to da uradim onako, mi da uradimo onako kako možemo i kako želimo, a sve ostalo je van naše moći. Mi ćemo se truditi da to što bolje iskomuniciramo, ali opet jasno je svima da to nije nešto na šta mi možemo da utičemo. Meni lično nije opterećenje - kazala je Konstrakta.

Imala je komentar i na čuvene mimove koji kruže društvenim mrežama:

- Meni je to superzabavno, superzabavno, zgodno. Dokle god nam je zabavno, meni je to super.

foto: Damir Dervišagić

Kako pobednička pesma govori i o moći medija, a odlaskom na Evroviziju je i sama postala njihov deo jer je u žiži interesovanja javnosti, Konstrakta to ovako tumači:

- Sada je tu fokus na meni, pa to u neku ruku nije prijatno za mene lično, ali da, moć medija je velika. Međutim, ono što je problematično jeste šta je istina, a šta nije i mislim da je već celo čovečanstvo postalo svesno da se sve zamaglilo...

Iako su stihove o kosi Megan Markl mnogi shvatili bukvalno, u pitanju je metafora i tu se ne radi samo vojvotkinji od Saseksa.

- Pa dobro, da, nije ona bitna kao ona. Prosto je izvučena kao jedan u nizu članaka koji se bave nekim temama koje nešto nude, nešto razrešavaju, koji nas teraju da mislimo na određeni način...

Međutim, kada se posluša ceo triptih čiji je pesma "In corpore sano" deo, stvara se šira slika i ima mnogo dublje značenje, a pokreću se neke teme koje su gurane pod tepih i onda su odjednom eksplodirale:

- Dobro je, neka su, super je da diskutujemo o tome, da pričamo. To je već veliki posao... Dobro je, jer nešto što je u okviru pop kulture, a opet se bavi raznim temama uspelo da skrene pažnju javnosti.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Aleksandra Miletić)

