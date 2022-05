AMBER HERD IZMIŠLJA NA LICU MESTA?! Stručnjak za GOVOR TELA napravio DETALJNU ANALIZU, a evo šta je odaje!

Pre četiri dana, u šoubiz suđenju veka, na stolicu za svedoke sela je Amber Herd. Ljudi su se na društvenim mrežama vrlo brzo raspisali kako su njene suze bile lažne i kako je u svom iskazu koristila citate iz filmova. Povrh toga, sada se javila i Dženin Drajver, stručnjak za govor tela, koja je potvrdila kako je glumičin govor tela otkrio da se ponaša kao da sve želi da zavara.

Na gostovanju na televiziji Court TV, Drajver je primetila, analizirajući glumičino ponašanje na samom početku njenog svedočenja, kako je Herd grickala usnu što je, prema njoj, pokazatelj da je osoba zabrinuta i pod stresom.

"To je kao kad smo bili mali, pa smo cuclali palac. To je gest kojim tražimo utehu", pojasnila je Drajver.

"Priču izmišlja na licu mesta"

Drajver, koja je godinama policiji pomagala da prepozna lažljivce, dodala je i kako je glumičina taktika bila da zatrpa sud nebitnim informacijama, "što često rade lažljivci".

"Oni nam daju mnogo tačnih informacija, zar ne? Problem je u tome što, kada opisuje sam napad, na to odlazi možda samo 15 odsto vremena. Imamo puno pre toga i puno posle toga. Sam incident je malen", objasnila je.

Napomenula je i kako je deo taktike zavaravanja to što Amber Herd ponekad izostavlja zamenice. "Ona ne kaže 'On me udario', nego kaže 'me udario' [slapped me]. Ispušta zamenicu. Kad ljudi pokušavaju nekoga da prevare, menjaju zamjenice ili ih skroz ispuštaju", objasnila je Drajver.

Istakla je i kako glumica često menja glagolska vremena u kojima govori.

"Prvo kaže 'udario', pa opet 'udario', a treći put kaže 'udari'. Kad ljudi izmišljaju neku priču, često pričaju u sadašnjem vremenu. Njeno brkanje vremena ukazuje na to da priču izmišlja na licu mesta", kaže Dženin Drajver.

Rekla je kako je sigurna da su neki delovi svedočenja Amber Herd tačni, ali je takođe izrazila sumnju u to da su mnogi delovi jednostavno lažni.

