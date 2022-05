GLUMICA NEVENA ŠARČEVIĆ DIŽE ITALIJANE NA NOGE: Oglasila se na italijanskom, pozvala ih da glasaju za KONSTRAKTU na Evroviziji!

Glumica Nevena Šarčević već je nastupala u Italiji u Rimu na internacionalnom takmičenju za njen kratkometražni film 'Živeli' gde je istakla značaj srpskih zdravica i poznaje italijansko tržište i ističe da Konstrakta ima velike šanse i da pobedi.

- Danas 12.maja na dan Svetog Vasilija Ostroškog nastupa sjajna naša umetnica Konstrakta - 3! Podržimo i navijajmo! Srbija!' - napisala je glumica i sve to ponovila na italijanskom 'In bocca al lupo', što znači 'Srećno' , a uz to je pozvala prijatelje Italijane da glasaju za nju i napisala 'La nostra rappresentante della Serbia è fantastica! Cari amici Italiani votate KONSTRAKTA! IN CORPORE SANO- 3!

- Svi smo uzbuđeni i očekujemo pobedu. Naravno da navijam za svoju zemlju jer imamo sjajnu umetnicu, vrlo originalnu. Nadam se da će i današnji praznik da pomogne da se desi čudo. - izjavila je za Kurir glumica Nevena Šarčević

