KONSTRAKTI SE NA SCENI DESIO PEH, ALI USPELA JE DA SE IZVUČE: Evo šta se desilo i ko joj je pomogao u FINALU EVROVIZIJE

Ana Đurić Konstrakta je sletela u Srbiju iz Milana danas nešto posle 11 časova.

Ona je dočekana kao pobednica sa ovacijama i aplauzima na aerodromu. Takođe, na letu je ona i ceo tim dobio šampanjac i tortu.

foto: Nenad Kostić

Ona je prilično dobro raspoložena, odgovaral okupljenim novinarima na pitanja, a dotakla se i nezgode sa bubicom (in ear) koja joj je ispala u toku nastupa.

- Svaki put smo ga lepili, za svaku probu, čupali me, čupali i kad je došlo "ma ne moramo da lepimo danas" i on ispadne, ali ok je, čuje se to sve, drugi je radio, publika je bila tu da da ritam.

foto: Printscreen/RTS

Da podsetimo, ovo je posle dužeg niza godina uspešnije učešće naše zemlje (proteklih godina smo završavali u proseku na 10. - 11. mestu), osim naravno pobede Marije Šerifović i "Molitve" 2007. i Željko Joksimović sa pesmom "Nije ljubav stavar" 2012. godine.

Da podsetimo, Ana Đurić Konstrakta je uoči finalne večeri "Pesme Evrovizije" dobila nagradu "Marsel Bezanson" za najbolji umetnički nastup na ovogodišnjem takmičenju u Torinu.

foto: Printscreen/Instagram

Nagrada, koja nosi ime po idejnom tvorcu "Pesme Evrovizije", dodeljena je predstavnici Srbije uoči nastupa u finalnoj večeri takmičenja.

Za najbolju kompoziciju nagrada je dodeljena predstavnici Švedske Korneliji Jakobs, dok je nagradu od novinara dobio predstavnik Velike Britanije Sem Rajder.

Nagrade "Marsel Bezanson" dodeljuju se od 2002. godine, a nagradu za najbolju kompoziciju dobilo "Lane moje" Željka Joksimovića na "Evrosongu" 2004.

foto: Nenad Kostić

