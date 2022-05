CRNOGORKA SE ZANELA U PRENOSU UŽIVO TOKOM EVROVIZIJE: Zevala, rekla OVO i hrabro nastavila, a onda se oglasila na mrežama (VIDEO)

Crnogorska voditeljka koja je tokom prenosa uživo, odnosno čitanja poena žirija na Evroviziji, imala malu nezgodu.

Kako su nepredviđene situacije sastavni deo uključenja i ovakvih programa, niko nije zamerio, pogotovu što Zombijana Bones, odnosno Andrijana Vešović nije profesionalna voditeljka već umetnica.

Ona je dobro poznata na regionalnom Tviteru i jedan je od omiljenih likova zbog svojih britkih komentara.

*Svi izvođači koji nisu Konstrakta se dešavaju* Ja: pic.twitter.com/uyyQl1syDi — Zombijana Bones (@Zli_Vrac) May 15, 2022

Ona je imala mali peh.

Naime, dok su voditelji Evrovizije Alesandro i Mika čekali uključenje iz Crne Gore, ispred kamere se u jednom momentu iznenada pojavila Andrijana Vešović, koja je zevala.

Ona je tek u jednom momentu shvatila da je već u uživo uključenju i da je gleda cela Evropa. Uzviknula je "kuku", nasmejala se i pročitala glasove.

Ubrzo nakon toga se oglasila na Tviteru i objasnila kako je došlo do malog kiksa.

Evrovizija 2022 iz moje perspektive the thread ✨ — Zombijana Bones (@Zli_Vrac) May 15, 2022

"Pre nego će išta da se desi, bila sam na više sastanaka u RTCG, gde mi je svaki put skrenuta pažnja da je u pitanju 200 miliona gledalaca, da nešto ne bih pogrešila. Jokes on you. Studio je bio ogroman, ja sama u studiju, stajala sam od momenta kad počne glasanje, dok me voditelji ne prozovu. U tim momentima vidim samo sebe u monitoru, na drugom Evroviziju i tiiiiho je čujem u uvetu. U studiju je tišina.

Prispavalo mi se kad sam ušla u isti. Poprilično sam bila opuštena, ali sreća moja da nisam bila opuštenija u komunikaciji i generalno saradnji sa režijom, jer bi ekipa koja je gledala RTCG sinoć mogla da vidi nešto sramnije od zevanja. Trema me je drmala samo kad se približi moj red. Na probama sam imala drugačiji script, ono što ste sinoć videli je bila skroz improvizacija, jer sam mislila da me neće ni uključiti. Mislim RTCG me je uključio i te kako. Sinoć sam se osećala bezveze povodom tog momenta gde zevam i govorim QQQQQ na nacionalnoj televiziji, ali to je stvarno bilo van moje kontrole i zato ću danas da pravim mimove kao da sutra ne postoji", napisala je Andrijana.

Kako je sve izgledalo, možete videti i na snimku ispod.

