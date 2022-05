UBICA ŠTITI SILOVATELJA! Lečić otkrio šta mu je Laušević rekao o slučaju Štajnfeld: Osetio je potrebu da sa mnom podeli osećanja!

Povodom promocije nove knjige Žarka Lauševića, koja je održana sinoć, sala Studentskog kulturnog centra u Beogradu nikada nije primila više ljudi! Nakon tri ispovesti pod zajednickim podnaslovom "Dnevnik jedne robije", glumac je objavio novo delo pod nazivom "Padre, idiote", a na promociji se pojavio i kolega glumac Branislav Lečić, koji je uputio par reči ovim povodom.

foto: Damir Dervišagić

- Povratak knjizi je zaista fenomenalan. Danas je sve prešlo na internet, na vizuelne umetnosti i komunikaciju, naročito elektronske. Pokušavam i mog Lava da vaspitam tako da čita knjige, kao što sam uspeo sa Ivanom i Anom, jer danas jedino literatura može da vas odvoji od opšteg toka površnosti i instant kulture. Oduševljen sam brojem ljudi koji je prisustvovao promociji, pogotovu što se radi o knjizi mog dragog kolege Žarka Lauševića - izjavio je glumac Lečić, pa dodao:

- Žarkova dela i rad jako cenim, mislim da je talentovan za pisanje. Uprkos svim očekivanjima, Žarko Laušević se nije lično pojavio na promociji, što je mnoge začudilo, a piali smo i glumca Lečića šta misli o tome. - Nisam znao da neće doći. Očekivao sam da ću ga sresti, ali mogu da razumem tu odluku.

foto: Printscreen Kurir TV

Branislav Lečić se u jednom trenutku setio jednog razgovora sa Lauševićem, pa ga podelio sa medijima. - Imali smo jedan zanimljiv razgovor u kome je isplivao taj Žarkov duh, ali i sklonost ka crnom humoru. Kada se meni desio onaj "sećni" događaj koji je bio medijski ispraćen, on se meni javio prošle godine, iako se često čujemo, tada smo se zadržali u razgovoru dva sata. Žare je osetio potrebu da sa mnom podeli osećanja i onda je duhovito i lepo rekao "Nadam se da ćeš me razumeti, znam ko si, šta si i da nisi sposoban za takve stvari koje stoje u medijima, ali ja ne mogu da stupim u tvoju odbranu, jer bi, priznaćeš, sam naslov bio zaista čudan 'Ubica štiti silovatelja'", mnogo me je tada i pogodio, a i nasmejao - ispričao je Lečić. Ovu emotivnu priču ipak završio rečima o knjizi.

foto: Kurir televizija

- Kada se u životu desi da ste u glavnoj ulozi, a da to i na takav način, niste birali, onda to ostavlja ozbiljne i teške posledice. Njegova plemenita duša je uspela da se artikuliše kroz njegove knjige i mislim da će biti bogatstvo za sve one koji će da čitaju.

(Kurir.rs/M.P.)